台湾央行：开放申购14、28、91和182天期存单，金额不限

路透台北9月29日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,984亿台币。

今日央行存单各天期发行利率如下：14天期为0.23%；28天期为0.59%；91天期为0.65%；182天期则为0.77%。