版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 09:19 BJT

更新版 1-日本数据：8月零售销售连降六个月，决策者面临提振消费支出难题

数据显示，8月零售销售较前月萎缩1.1%，为三个月来首度下滑。

日本4-6月经济成长速度高于初步估算，因资本支出及存货等项目向上修正，但近期出口、工业生产及家庭支出等数据表现不振，令人感到忧心。

国会不久后将开始审慎考量一套政府刺激方案，该方案计划全国及地方政府的基础建设项目支出规模为7.5万亿日圆，期能提振内需。

分析师表示这项方案可望支撑成长，但他们仍担心薪资上涨速度是否足以刺激消费者支出。

日本央行上周改革政策架构，将焦点放在控制利率，过去三年多来的积极印钞未能引爆通胀。

部分分析师称，当日本央行11月初公布最新经济预估时，新的政策架构可能面临首道重大考验。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐