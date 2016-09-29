更新版 1-日本数据：8月零售销售连降六个月，决策者面临提振消费支出难题

数据显示，8月零售销售较前月萎缩1.1%，为三个月来首度下滑。

日本4-6月经济成长速度高于初步估算，因资本支出及存货等项目向上修正，但近期出口、工业生产及家庭支出等数据表现不振，令人感到忧心。

国会不久后将开始审慎考量一套政府刺激方案，该方案计划全国及地方政府的基础建设项目支出规模为7.5万亿日圆，期能提振内需。