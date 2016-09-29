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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 09:09 BJT

国际油市：油价受OPEC协议提振攀升，缺乏细节令涨幅受限

“这项决定确实令市场大感意外--油价大涨，但现在暂时停下脚步来消化这个消息，”悉尼OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun表示。

“协议还是要达成一致，我不确定未来会如何进展，”他表示。

美国原油库存连续第四周下降亦支撑油价。

0020 GMT，美国原油 上涨0.28美元至每桶47.33美元。上日收升2.38美元或5.3%。

布兰特原油 上涨0.31美元至每桶49.00美元，上日收涨2.72美元或5.9%。(完)

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(编译 王颖/陈宗琦；审校 王丽鑫/李婷仪)

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