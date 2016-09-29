《香港报摘》--其他报纸重要消息9月29日

**明报**

--新盘炽热，新地 于港岛南区豪宅项目SHOUSON PEAK上载新价单显示，八幢实用面积2,931至3,601平方尺的洋房，加价2%至14%，新定价每屋2.53亿至3.15亿港元。

--五龙电动车 公布，接获李嘉诚基金会通知，长和系主席李嘉诚已出售公司约3.51亿股股份，完成后持股量下降至4.93%，按例无须再对外披露持股情况。

**星岛日报**

--近年多番易手内地财团的香港老牌建筑股新昌 遭沽空机构匿名分析（Anonymous Analytics）狙击，指公司现任非执行主席林卓延将有问题及无收入的发展项目注入新昌，令新昌成为主席的私人垃圾场。新昌昨曾急跌10%后于中午停牌。

--中国邮储银行 首日挂牌幸保不失，收市较招股价微升0.2%，市传国际金融大鳄索罗斯透过旗下家族基金购入邮储行。

**苹果日报**

--港交所 行政总裁李小加表示，待上市架构谘询有完整结果才适合讨论创业板改革，意味照原订计划，年底推出改革创业板谘询机会极微。

--澳洲报章《The Australian》引述消息表示，澳新银行计划年底前出售约值19.8亿美元的上海农商行20%股权，最快可能在11月初，澳新公布年度业绩时达成出售协议。

**东方日报**

--TCL多媒体 于秋季新品发布会推出高端副品牌Xess，冀打入2万元人民币以上高端电视机市场，目标为30%市场份额。

--以handy旅游手机出租服务打响名堂的香港本土初创企业Tink Labs宣布从包括富智康 在内的投资者中获得1.25亿美元的新一轮融资。

**文汇报**

--财经事务及库务局局长陈家强表示，有关上市改革，证监会和交易所当然与市场有很多沟通，政府非常希望市场能多给予意见。

--高成数按揭竞争蔓延至二手市场。香港三大地产代理中原、美联 及利嘉阁齐齐公布伙拍不受金管局管制的财务公司，为一、二手价值800万港元或以下的物业提供高达90%按揭，800万至1,200万港元的物业按揭也可达80%，比金管局对银行的按揭成数要求高出10%至30%，又免压力测试，力吸首期不足者入市。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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