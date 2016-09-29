中国金融：国开行将重点推动国开债新券老券置换与做市机制

路透北京9月29日 - 继本月稍早推出首批国开债指数基金之后，中国政策性银行--国家开发银行 资金局局长王中表示，国开行下一步将重点推动国开债的新券与老券置换、国开债做市机制这两个项目；相关方案正在研究，预计很快会取得重要进展。

针对做大做强债券指数基金，王中在接受金融时报专访时建议，降低债券指数基金费率水平增强吸引力，发展ETF产品通过套利资金会驱动价格向价值回归，并希望今后开发更多的指数品种以引领投资者的需求。

本月稍早，中国债券市场迎来指数基金创新产品，易方达基金、广发基金宣布各发行一只国开债指数基金。此前中国市场除国债指数基金外，还没有跟踪其他单一发行体的债券指数基金，也没有跟踪长期限政策性银行债的指数基金。

“本次发行首批国开债指数基金，成立了国内外首批非国债单一发行人债券指数基金，也进入了国内最大的债券指数基金行列，具有里程碑式意义，”王中在专访中称。

他并指出，国开行新推出的国开债指数基金，是国开债收益率的延伸和应用，是收益率曲线对债券定价的综合体现，会进一步加强国开债收益率曲线的作用，并不会削弱国开债收益率的核心地位。

据其透露，以美国市场为例，指数型债券基金占各类债券基金的20%左右。中国债券市场规模已成为世界第二大，但指数化投资的规模仍然很小。目前各类债券指数基金的规模只有187.6亿元人民币，占所有债券基金的1.9%。

“未来随着债券市场日益成熟，指数基金将会有很大的增长空间。本次基金发行过程中，很多投资者表现出了强烈的投资兴趣，有一些即使没有投资的也对指数基金进行了认真研究，我们自己对指数基金的认识也有所提升。”王中在专访中表示。