港报财经评论：北水小休非乾涸，港股下月可登高--信报9月29日

北水小休非乾涸 港股下月可登高/ 习广思

期指昨天结算日，半场淡半场好，收市和和果果，好友最后发力，终升48点。外围经过上周美日议息及本周二的美国总统候选人首场辩论后，好似过了高潮，市场正等待新焦点，昨天各金融市场都颇为平淡，波幅不大。

内地国庆长假休市一周，外围的消息会更加主导港股走向。本月恒指已升了2.8%，连升3个月，强势犹在。过往10年，10月份都是好月，九升一跌，跌的那年是2008年的金融海啸，下月有望可再接再厉，恒指再挑战24,000点以上水平。

昨日早市在长和 、滙控 及平保 等大蓝筹带动下，恒指最多曾跌200点。午后，外围有报道指沙地官员表示，下月有机会与伊朗达成减产协议，油价回升，加上欧洲开市后，德银反弹，令恒指得以收复早上的失地。

研究机构GaveKal指出，德银不是雷曼兄弟，不似会出现流动性的问题，该行拥有2,220亿欧罗的流动资产，足以应付30天的资金净外流，加上1.6万亿欧罗的资产负债表，有空间出售资产套现。问题只是该行的一级资本比率只得10.8%，比国际大银行平均12.5%低，若美国当局真的对其征收巨额罚款，集资压力会更大。

德银昨天已着手卖资产，公布会以9.35亿欧罗出售旗下的英国保险业务，将可提高一级资本比率0.1个百分点，该行行政总裁John Cryan接受访问时表示毋须到市场集资。

欧洲的银行业始终存在隐忧，但暂时又不似会出现「翻版雷曼事件」引发世界金融恐慌。然而，瑞信行政总裁谭天忠（Tidjane Thiam）接受访问时也讲得很坦白，说欧洲的银行现时处境脆弱，不值得投资。他还认为，环境充满不明朗因素，例如监管不明朗，未来的资本要求也不清晰，还有其他潜在因素如德银忽然受到当局的巨额索偿。

金融海啸前，金融股十分风光，但一场海啸令宾架的光环不见了，处处受到掣肘，令环球银行股表现远远落后大市，投资者多不愿沾手，德银的市值目前只得149亿欧罗，折合约1,300亿港元，仅有半间恒生 咁大。试问这家德国第一大银行，股价这么低残，如何到股市集资呢？欧罗区的银行多遇到同一难题，银行唔够资本，又怎会有能力松手放贷支持经济呢？

内地长假，北水也暂休。本月南下的北水十分之澎湃，截至周二的数据，日均平均净购入量为38亿元，为「港股通」2014年11月份开通以来最多，比大时代的日子，即去年4月份的日均净买入金额27.7亿元还要多，随着「深港通」有望于11月后推出，北水的日均吸纳金额应会进一步增加。

港交所每天网页均会公布南下资金成交最多的十大股份，一般多是大型中资金融股，滙控 加上两大蓝筹内房及腾讯 等。但余下的购买力买乜呢？就无公开资料。不过，翻阅过去100天三百几只「港股通」股份的表现，平均升幅有11.4%，虽然表示不及恒指的13%升幅，但十大升幅股份中，则升势十分强劲，升幅达五成至近倍，尽管难证实追捧这些股份的资金来源，不过当中颇多有北水的手影。「港股通」表列的中价股，不少基本因素不俗，若是内地较少见的品种，更易吸引北水的注意力。

由今天开始至10月10日，内地为国庆黄金周及香港重阳节假期，「港股通」暂停，以近期北水占港股成交超过一成计，成交可能只得五百余亿元，成交淡静，令市况有机会更为飘忽。（完）

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