版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 07:51 BJT

****主要国家经济指标预测--9月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值        前值
    
    9月30日(五)
            
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数           9月          --           15.5%    
    0030 韩国日经/Markit制造业PMI                   9月          --            48.6
                        企业活动指数                             --           33.7%
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                    9月          --           -9.7%
    0130 澳洲民间部门信贷                           8月          --           +0.4%
             房屋信贷                                            --           +0.5%
     --  中国国际收支平衡表（正式数）            二季度          --             --
         中国国际投资头寸表（正式数）                            --             --
         中国外债数据（正式数）                                  --             --
         中国银行业对外金融资产负债                              --             --
    0145 中国财新制造业PMI(终值)                    9月         50.1           50.0
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                   8月          --          -10.9%
             房屋开工(较上年同期)                               +7.1%         +8.9%    
    0600 德国实质零售销售(较前月)                   8月         -0.3%         +1.7%
                         (较上年同期)                           +1.3%         -1.5%
    0600 英国Nationwide房屋价格(较前月)             9月          --           +0.6%
                               (较上年同期)                     +5.3%         +5.6%
    0645 法国消费者支出(较前月)                     8月         +0.5%         -0.2%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 9月初值       +0.5%         +0.4%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)            8月           --          持平
    0700 瑞士KOF领先成长指标                        9月         100.8          99.8
    0800 意大利失业率                               8月         11.4%         11.4%
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          　 第二季 　　  +0.6%         +0.6%
                          (较上年同期)                          +2.2%         +2.2%
    0830 英国企业投资(较前季)                      第二季　　　 　--　    　　+0.5%
　　　　　　　　　　(较上年同期)　　　　　　　　　　　　　　　　　--     　　 -0.8%
    0830 英国经常帐收支(亿英镑)                    第二季 　赤字305.0     赤字325.9
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                   9月初值        +0.4%        +0.2%
    0900 欧元区失业率                               8月          10.0%        10.1%
    0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   9月初值        +2.0%        -0.1%
                                 (较上年同期)                    +0.1%        -0.1%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                         -0.3%        +0.2%
                            (较上年同期)                         +0.1%        -0.1%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)           8月           --         +0.5%
                                  (较上年同期)                     --         -3.0%
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)             7月         +0.3%        +0.6%
    1230 加拿大工业产品价格(较前月)            　　  8月         +0.1%        +0.2%
                           (较上年同期)                            --         -1.3%
               原材料价格(较前月)                                  --         -2.7%
                         (较上年同期)                              --         -5.7%
    1230 美国实质个人支出(较前月)                    8月           --         +0.3%
             个人所得(较前月)                                    +0.2%        +0.4%
             经调整后的个人支出(较前月)                          +0.1%        +0.3%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)               +0.2%        +0.1%
                                      (较上年同期)                 --         +1.6%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                     --          持平
                                  (较上年同期)                     --         +0.8%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                9月         52.0         51.5
    1400 美国密西根大学消费者信心指数               9月终值       90.0         89.8
                             现况指数                            104.0        103.5
                             预期指数                             81.0         81.1
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值            8月          --         +0.8%

        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        现值       预估值

    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)             9月   　  增加0.1      减少0.5     
             未经季节调整失业人数(万人)                           260.8         --       
             经季节调整失业率                                      6.1%        6.1%      
             经季节调整失业人数(万人)                               268         --       
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                       8月     增加15.74       增加14   
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                          增加29.43    增加25.50   
            抵押贷款批准件数(件)                                 60,058       60,150   
            M4货供额(较前月)                                      +0.9%         --    
    0900 欧元区企业景气指数                           9月        　0.45         0.05   
               经济景气指数                                       104.9        103.5   
               工业景气指数                                   　  负1.7        负4.1   
               服务业景气指数                                　    10.0         10.0   
               消费者信心指数终值                                 负8.2        负8.2   
               消费者通胀预期指数                                   4.7         --
               生产者通胀预期指数                                   --          --
    1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      9月初值         持平         持平   
                                 (较上年同期)                     +0.5%        +0.5%   
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                          +0.1%        持平   
                            (较上年同期)                          +0.7%       +0.6%   
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                   8月初值     逆差584         --
             趸售(批发)库存                         8月初值       -0.1%          --
    1230 美国企业获利                            第二季修正值     -1.9%         --
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率             第二季终值     +1.4%       +1.3%   
             最终销售                                             +2.6%       +2.5%   
             消费者支出                                           +4.3%        
             GDP平减指数                                          +2.3%       +2.3%   
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                        +1.8%       +1.8%   
             个人消费支出(PCE)物价指数                            +2.0%       +2.0%   
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)             9月24日当周      25.4        26.0   
                 四周均值(万人)                                    25.6  
                 续请失业金人数(万人)             9月17日当周     206.2         213   
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                 　  8月       -2.4%        持平   
    2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI)               10月          76         --
    2145 新西兰建筑许可                                 8月       -1.0%         --
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                       8月       +2.3%       +2.0%   
             工业生产(较前月)                                     -2.4%       -0.5%   
             服务业产出(较前月)                                   +0.7%         --
    2301 英国GfK消费者信心指数                         9月          负1         负5   
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                  8月        -4.6%       -2.5%   
             所有家庭支出(较前月)                                 -3.7%         -1.0%   
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   8月        -0.5%       -0.4%   
             全国整体CPI                                          -0.5%         --
             东京地区核心CPI(较上年同期)               9月        -0.5%       -0.4%   
             东京地区整体CPI                                      -0.5%         --
    2330 日本求才求职比                                8月         1.37        1.37   
             失业率                                                3.1%        3.0%   
    2350 日本工业生产                               8月初值       +1.5%       +0.5%   
             一个月预估值                                         +2.2%         --
             两个月预估值                                         +1.2%         -- 
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 侯雪苹/王洋  审校 李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐