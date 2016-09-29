主要国家经济指标预测--9月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月30日(五) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 9月 -- 15.5% 0030 韩国日经/Markit制造业PMI 9月 -- 48.6 企业活动指数 -- 33.7% 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 9月 -- -9.7% 0130 澳洲民间部门信贷 8月 -- +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% -- 中国国际收支平衡表（正式数） 二季度 -- -- 中国国际投资头寸表（正式数） -- -- 中国外债数据（正式数） -- -- 中国银行业对外金融资产负债 -- -- 0145 中国财新制造业PMI(终值) 9月 50.1 50.0 0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 -- -10.9% 房屋开工(较上年同期) +7.1% +8.9% 0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 -0.3% +1.7% (较上年同期) +1.3% -1.5% 0600 英国Nationwide房屋价格(较前月) 9月 -- +0.6% (较上年同期) +5.3% +5.6% 0645 法国消费者支出(较前月) 8月 +0.5% -0.2% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 9月初值 +0.5% +0.4% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- 持平 0700 瑞士KOF领先成长指标 9月 100.8 99.8 0800 意大利失业率 8月 11.4% 11.4% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.2% +2.2% 0830 英国企业投资(较前季) 第二季 -- +0.5% (较上年同期) -- -0.8% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第二季 赤字305.0 赤字325.9 0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 +0.4% +0.2% 0900 欧元区失业率 8月 10.0% 10.1% 0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月初值 +2.0% -0.1% (较上年同期) +0.1% -0.1% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.3% +0.2% (较上年同期) +0.1% -0.1% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- +0.5% (较上年同期) -- -3.0% 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 7月 +0.3% +0.6% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 8月 +0.1% +0.2% (较上年同期) -- -1.3% 原材料价格(较前月) -- -2.7% (较上年同期) -- -5.7% 1230 美国实质个人支出(较前月) 8月 -- +0.3% 个人所得(较前月) +0.2% +0.4% 经调整后的个人支出(较前月) +0.1% +0.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) -- +1.6% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 52.0 51.5 1400 美国密西根大学消费者信心指数 9月终值 90.0 89.8 现况指数 104.0 103.5 预期指数 81.0 81.1 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 8月 -- +0.8% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 9月 增加0.1 减少0.5 未经季节调整失业人数(万人) 260.8 -- 经季节调整失业率 6.1% 6.1% 经季节调整失业人数(万人) 268 -- 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 增加15.74 增加14 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加29.43 增加25.50 抵押贷款批准件数(件) 60,058 60,150 M4货供额(较前月) +0.9% -- 0900 欧元区企业景气指数 9月 0.45 0.05 经济景气指数 104.9 103.5 工业景气指数 负1.7 负4.1 服务业景气指数 10.0 10.0 消费者信心指数终值 负8.2 负8.2 消费者通胀预期指数 4.7 -- 生产者通胀预期指数 -- -- 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月初值 持平 持平 (较上年同期) +0.5% +0.5% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +0.7% +0.6% 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 8月初值 逆差584 -- 趸售(批发)库存 8月初值 -0.1% -- 1230 美国企业获利 第二季修正值 -1.9% -- 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +1.4% +1.3% 最终销售 +2.6% +2.5% 消费者支出 +4.3% GDP平减指数 +2.3% +2.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.8% 个人消费支出(PCE)物价指数 +2.0% +2.0% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月24日当周 25.4 26.0 四周均值(万人) 25.6 续请失业金人数(万人) 9月17日当周 206.2 213 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 8月 -2.4% 持平 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 10月 76 -- 2145 新西兰建筑许可 8月 -1.0% -- 2300 韩国工业生产(较上年同期) 8月 +2.3% +2.0% 工业生产(较前月) -2.4% -0.5% 服务业产出(较前月) +0.7% -- 2301 英国GfK消费者信心指数 9月 负1 负5 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 -4.6% -2.5% 所有家庭支出(较前月) -3.7% -1.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 -0.5% -0.4% 全国整体CPI -0.5% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 9月 -0.5% -0.4% 东京地区整体CPI -0.5% -- 2330 日本求才求职比 8月 1.37 1.37 失业率 3.1% 3.0% 2350 日本工业生产 8月初值 +1.5% +0.5% 一个月预估值 +2.2% -- 两个月预估值 +1.2% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 侯雪苹/王洋 审校 李爽)