港报财经评论：光宇有势，伺机收集--经济日报9月29日

光宇有势 伺机收集/ 林瑞芬

大市日升日跌，内地长假期前港股上落之势维持。恒指 昨先跌后回升0.2%，收报23,619点；国指 收报9,719点，微跌0.3%，大市成交额615.5亿港元。

上证 昨收报2,987点，微跌0.3%，无大变化，等放长假。大节当前，A股摆脱不了波动低的困境。国指上落波幅在9,500至10,000之间，恒指大约在23,000至24,000间争持，大市方向待明。

港交所 行政总裁李小加昨日于邮储银行 上市仪式后被问到关于「深港通」的进度，他指出，现正处于最后阶段的准备工作，正与券商就运作细节进行协调，在未来一至两日内将会公布细节，以便让市场了解、让券商作好准备。李小加同时透露，未来几个星期将选定正式的开通日期。有此论调，11月「深港通」正式通车是大概事。

等待大市整固的同时，宜候低作部署，发掘中小型股份，可留意光宇国际 ，看图判势，中綫升势有余未尽。光宇今次调整，在保历加通道中轴6港元附近水平争持，最低见5.77港元，再等机会创新高的可能性大。光宇今年上半年收入同比增长46%至24.2亿元人民币；净利润同比增长525%至1.26亿元。当中原因，与产品结构性转型成功有关，在铅酸蓄电池渐被环保需求淘汰之下，光宇在锂电池的业务增长补足。公司铅酸蓄电池产品分部在今年上半年录得2,460万元亏损，低于2015年上半年的5,610万元，已成功控制了铅酸蓄电池产品的损失情况。但在今年上半年，公司的锂聚合物电池销售量同比上升2%至4,000万枚，平均售价由2015年上半年的20.2元略升至2016年上半年的21元，总收入同比增6%至8.45亿元。期内，锂聚合物电池的盈利贡献同比上升57.4%至3,290万元。引述银河国际本月报告指出，公司管理层预计，由于一些主要客户推出新产品，下半年出货量强劲增长，今年出货量将同比增长15%。光宇现时向惠普和戴尔提供电池，用电趋势而言，惠普和戴尔从液基锂离子电池转向使用锂聚合物电池将使光宇受益。

此外，内地强力推广新能源汽车，电动车电池生产成为光宇的重要收入来源之一。今年上半年，动力电池占光宇整体收入比重已达40.5%（2015年上半年度才17.7%），锂聚合物电池仅次于动力电池，占比34.9%（2015年上半年度为48.1%）。在2016上半年，光宇的电动车电池主要客户为北汽和新大洋，公司向北汽和其他公司交付了11,127套电动车电池（同比增幅达264%），未来仍可能增加宇通、江铃等优质客户。由于骗补事件的影响，新能源汽车定单需求在7至8月份受到一定影响，随着骗补事件逐步落地，需求重新恢复，现在到年底公司的排产计划已满负荷，全年高增长有保证。

据兴业证券估算，动力电池的利润率在8至10个点，今年光宇动力电池业务整体净利润达至1.2亿至1.8亿元，远超越2014、2015年度。产能方面，目前动力电池产能约1GWH，预计2017年首季增至2GWH，2018年增至3GWH，客户的拓展以及产能的增加将推动2017及2018年动力电池业务继续实现高增长。

全球飞行影像系统开拓者和领导者DJI大疆创新本月在本港铜锣湾开设旗舰店，启示着无人机市场的潜力。兴业证券认为，更长綫而言，光宇在锂聚合物电芯的最大增长潜力或来自无人机市场，单台无人机电池组等于数十台手机电池，加上无人机每次运转时间长，所需备用电池的需求更大，值得留意，光宇会否在此发展趋势得益。

光宇另外持有51%股权的綫上游戏业务，仍是公司的现金牛。今年上半年为公司带来1.01亿元盈利贡献，按年增加28%。公司目标在今年下半年推出4至8款游戏，包括PC游戏、网页游戏和手机游戏，以支持增长。

假设光宇今年下半年盈利与上半年相若，全年盈利2.4亿元左右，以已发行股份3.99亿股摊分每股盈利约为0.6元（折合约0.71港元），难怪光宇9月以来股价由4港元急升至现水平6.21港元，未急升前，预测市盈率（PE）仅5.6倍，而现价预测PE仍不足10倍。配合走势图所见，光宇股价如守稳5.7港元，目标顺势挑战7至8港元，止蚀5.5港元，候低收集。（完）

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