港报社评：创科滞后拖累竞争力，政府须领导补回不足--明报9月29日

世界经济论坛发表新一年度全球竞争力报告（下称报告），在138个经济体当中香港排名第9，较去年下跌两级，与本港在创新科技领域持续滞后有关。近年，本港在国际与国内的竞争力排名，都因为创新科技不济而节节后退，反映本港整体竞争力结构中，创科短板愈来愈突显；政府须带领社会急起直追，鼓励更多人投身创科领域，做好「官产学研」统合协作，孵化出创科新产业，为本港经济带来新局面。

报告指出，香港在基建方面的评分连续7年名列前茅，金融领域发展全球排第4，在创科范畴较弱则排名23位。报告认为，香港的挑战是如何由全球其中一个重要的金融中心，发展成创新科技中心。香港的综合竞争力逐步被周边国家例如新加坡、韩国和地区例如深圳超越，主要就是一直在吃老本不思进取，而那些国家地区则把握机会奋勇向前，特别是在创新科技方面，香港已经被大幅抛离，成为竞争力结构性的短板。就一个国家而言，创新科技是国力强弱的检验标准，于一个地方则是经济盛衰的温度计；香港创科滞后，不仅拖累竞争力，实际上攸关经济前景。香港再无左顾右盼的本钱，必须埋头苦干，在创科领域打出一片天地。

审视本港创科现状，应该在投入和产出下工夫，政府在这两方面都有不可推卸的责任。首先，本港要在研发（R&D）投入更多资源。据团结香港基金去年底发表的研究报告，香港就科研投入资源（包括政府投入部分和商业研发开支），只占GDP约0.75%，远低于其他国家地区。例如以色列是4.4%、韩国4.2%、日本3.4%、美国2.8%、台湾2.4%、新加坡2.1%及中国大陆2.1%（其中深圳为4%、北京6%）。科研存在高风险，投入多不等于有成果，不过投入少更难取得成果。因此，可以说科研开支决定收成，从上述数字显示，香港在研发投入资源之少，转化为产业颗粒无收，就是自然的事。

近日，港科院创院院长徐立之建议政府投放于科研拨款，由只占GDP约0.4%提高至1%至2%，并建议政府设立一个500亿元基金，以每年收益投放在科研领域。纵观其他国家地区，政府于科研资源以至促成创科产业，都居于主导角色，以本港财政情况，政府于资源承担，绰有余力。另外，若以土地、税务优惠等政策措施，可鼓励商界发展创科产业。目前，在本港STEM（科学、技术、工程及数学）并非热门科系，从人才角度，对创科研究和发展有负面影响，设若政府带头并带动商界开拓，可以扭转这种局面；只要政策对头，社会的创科氛围可以使STEM热门起来，吸引人才投效。

其次，政府在促成创科转化为应用技术方面，也应成为主导角色。根据去年底《泰晤士高等教育》全球大学排名，本港的大学在「知识转移」的得分特别低。北京大学和大陆的清华大学在知识转移都是100分，香港大学只有53.7分，中文大学37.5分，理工大学45.1分，科技大学68分，显示本港的大学与内地重点学府差距甚大，其影响不单关乎大学排名，与经济发展也有关系。

「知识转移」就是将学术研究转移成为商业科研产品，单靠大学或个别教授学者之力，难望开花结果。美国政府为鼓励科研，提供资源让学有专精的教授知识转移，成功分享巨大利润，失败则毋须负债，以期大学的科研成果发挥最大效益。事实上，本港亦有大学科学家的研究成果处于全球前沿，只是缺乏转化为应用技术的环境，使科研成就未能彰显。「知识转移」模式，在台湾、韩国以至大陆早已奉行，实际上就是透过「官产学研」统合协作，特别是推动创新科技产业，其中政府的统合角色至关重要；由于有政策支援，可引导投资者向创新产业投入资金，促成产业的成长和发展。

本港厂商只要获政策鼓励，也有在研发取得成果。例如本报近期推出的专版「香港新机会」，昨日介绍厂商与生产力促进中心合作申请创新及科技基金，获资助615万元，成功研发「超临界二氧化碳漂染技术」，毋须用水也可将化学纤维物料染成数十种颜色。这项技术，获得第44届日内瓦国际发明银奖，已经在内地的厂房试行，距离正式投产为期不远。漂染而毋须用水，超乎想像，不过可以想像的是这个漂染技术将大有可为，说明本港厂商并非只做低端生产，也并非只懂得炒楼；只要有诱因，他们的智慧就会迸发出科研成果。目前，就等待政府发挥领导力，把滞后的科研和竞争力提拉上来。

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