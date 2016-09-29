港报社评：黑箱作业“摸底”，官民同样“蚀底”--信报9月29日

风波不断的横洲事件再被揭发利益轇轕，根据《苹果日报》报道，正申请在元朗横洲公屋计划毗邻兴建住宅的新世界发展，与政府同样委托顾问公司奥雅纳（ARUP）进行研究，怀疑有人利用政府拒绝公开的研究资料内容，协助新世界入纸申请改划土地用途，奥雅纳在政府提出质疑后，随即删除申请书上的有关资料。

报道指出，奥雅纳曾至少两次承接房署的横洲研究项目，分别是至今未曾公开的「横洲公营房屋发展及元朗工业邨扩展的规划及工程可行性研究（横洲可行性研究）」，以及在政府决定先发展第一期公屋计划后，为该期项目进行的影响研究。在政府申请改划横洲绿化地段作公屋后，新世界透过附属公司「盛店投资」申请把旁边的地段改划，兴建三幢三十九层高住宅，同样委托奥雅纳工程顾问负责申请。

有专家认为，行内具规模的工程顾问不多，商界与政府聘用同一顾问公司难以避免，但顾问公司应该设立「防火墙」，将有可能涉及利益冲突的项目交给两队不同的人员负责，以免资料泄漏。问题却是，政府的横洲公屋第一期交通影响评估由奥雅纳董事朱家敏覆核及批出，新世界项目的交通影响评估亦由朱家敏负责批出。另外，政府项目的空气流通评估和新世界项目的树木保育建议亦是由同一董事蔡培生批出。换言之，政府与新世界的项目有机会由相同的人员处理。

横洲发展本来已有涉嫌「官商乡黑勾结」的指控，如今再加上一间顾问公司同时为官商提供服务，令传闻更加言之凿凿。面对质疑，发展局局长陈茂波表示十分关注，已责成发展局与土木工程拓展署、渠务署及规划署调查，他说顾问合约中有利益申报及资料保密要求的条文，政府会跟进，亦会严肃处理，绝对不会容许不恰当的行为。

与此同时，政府发言人承诺，经过适当地处理相关敏感资料后，会将十六份报告提交新一届立法会，并且公开。报告涉及横洲发展的规划及工程可行性研究，内容超过一千页，敏感资料包括工程财务资料等等。

横洲事件发展至今，政府的表现可谓乏善足陈，既无透明度，亦缺公信力，要不是候任议员例如朱凯廸穷追猛打，还有传媒不停发掘真相，整件事可能就此蒙混过关。即使被揭发林林总总的疑点，政府的解释依 然是东拉西扯，一时说「摸底」没有纪录，一时又说调查完再讲，始终无法消除悬浮于横洲半空的那一个大问号。

政府档案处前处长朱福强讲得有道理，他不相信关乎横洲计划的「摸底」没有纪录，强调会面纪录无分正式或非正式，只要有开会或会面都有纪录，只不过「唔想畀你睇就话搵唔到」。朱福强认为，横洲事件之后香港应该订立《档案法》，规定公职人员处理任何公务皆有必要立档存案，否则容易变成「冇王管、冇法管」。

处理公务留下纪录，一来能够提高透明度，建立公信力，二来亦是保障公务员之举。试想想，如果有人存心污蔑两袖清风的官员，没有白纸黑字的纪录的话，如何避免含冤受屈？情况就好比现在很流行的汽车摄录装置，万一不幸遇上车祸，谁对谁错一目了然。

订立《档案法》确实值得考虑，特别在如今政府与民间愈来愈缺乏互信的社会环境，有纪录一定好过没纪录，黑箱作业的「摸底」，除了令市民蒙在鼓里之外，往往令公务员也「蚀底」。当然，即使有纪录，仍需政府愿意公开才行，那就视乎官僚能否戒掉「你瞒我瞒」、互相掩护的陋习。

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