港报社评：竞争力不进则退，港须急补创科--经济日报9月29日

本港全球竞争力排名滑落，创新科技发展滞后是症结。此既磨蚀金融、专业服务等支柱产业优势，更碍年轻人上流。港府须全面检视财税、人力、产业等政策，营造有利创新的氛围。

世界经济论坛昨发表全球竞争力报告，本港排名由第7滑落至第9，报告指本港多方面如基建等，竞争力执全球牛耳，惟在创新方面却大为堕后，成本港综合竞争力滑落的底因，此对本港实是一大警号。

此因全球创新科技浪潮，已席卷各个领域，各种产业亦须拥抱创新。如金融业正向金融科技（FinTech）加速转型、外国有律师行更已运用人工智能处理个案，若本港创新科技续落伍，本港的金融、专业服务等支柱行业，国际竞争力势不进则退。

且全球经济疲乏，不少产业正整固甚至收缩，尚有扩张动力、创造新职位能力的，主要是创新产业。若本港创新发展续不彰，年轻人要求职、上流势更难，不利本港长远健康发展。

虽然国际上有不少发展创新科技成功经验，香港却未必学得来。如新加坡由政府家长式主导创新产业发展，此对高度市场化的香港，未必合用。港府要在创科方面急追，应思考的至少有三方面。

一是财税政策。本港的研发支出仅占生产总值约0.7%，与其他发达地区的平均水平2%，有相当差距。港府应思在财税政策方面，为愿投入科研、运用新科技的企业提供税务宽免，以提供诱因鼓励创科发展。

二是人力政策。发展创科的根本是人才，惟不少本港企业纵有力拓创科之心，却慨叹专才不足，港府应考虑在大专教育、职业训练上投入更大资源，培训更多本地人才。长远更应仿效其他发达地区，在中、小学教育上，加入更多创科元素，为香港建人才库。短期而言，则须加力招揽外来创科专才。

三是产业政策。不少创新科技发展存在一定「破坏性」，冲击传统产业利益以至监管体系。港府要力谷创科，就要持较开放态度，在行业政策与监管规章上，尽力为新科产业挪腾生存空间，创新产业才有在香港茁壮的可能。

香港要发展创科，商界以至市民固应尽一分力，惟手执最大资源与公权力的港府，更责无旁贷。尤其港府排除万难下，成立创科局快将一年，公众更期望政府有更多新思维新点子，助本港创新科技发展打开局面。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘