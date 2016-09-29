港报社评：竞争力不进则退，港须急补创科--经济日报9月29日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
本港全球竞争力排名滑落，创新科技发展滞后是症结。此既磨蚀金融、专业服务等支柱产业优势，更碍年轻人上流。港府须全面检视财税、人力、产业等政策，营造有利创新的氛围。
世界经济论坛昨发表全球竞争力报告，本港排名由第7滑落至第9，报告指本港多方面如基建等，竞争力执全球牛耳，惟在创新方面却大为堕后，成本港综合竞争力滑落的底因，此对本港实是一大警号。
此因全球创新科技浪潮，已席卷各个领域，各种产业亦须拥抱创新。如金融业正向金融科技（FinTech）加速转型、外国有律师行更已运用人工智能处理个案，若本港创新科技续落伍，本港的金融、专业服务等支柱行业，国际竞争力势不进则退。
且全球经济疲乏，不少产业正整固甚至收缩，尚有扩张动力、创造新职位能力的，主要是创新产业。若本港创新发展续不彰，年轻人要求职、上流势更难，不利本港长远健康发展。
虽然国际上有不少发展创新科技成功经验，香港却未必学得来。如新加坡由政府家长式主导创新产业发展，此对高度市场化的香港，未必合用。港府要在创科方面急追，应思考的至少有三方面。
一是财税政策。本港的研发支出仅占生产总值约0.7%，与其他发达地区的平均水平2%，有相当差距。港府应思在财税政策方面，为愿投入科研、运用新科技的企业提供税务宽免，以提供诱因鼓励创科发展。
二是人力政策。发展创科的根本是人才，惟不少本港企业纵有力拓创科之心，却慨叹专才不足，港府应考虑在大专教育、职业训练上投入更大资源，培训更多本地人才。长远更应仿效其他发达地区，在中、小学教育上，加入更多创科元素，为香港建人才库。短期而言，则须加力招揽外来创科专才。
三是产业政策。不少创新科技发展存在一定「破坏性」，冲击传统产业利益以至监管体系。港府要力谷创科，就要持较开放态度，在行业政策与监管规章上，尽力为新科产业挪腾生存空间，创新产业才有在香港茁壮的可能。
香港要发展创科，商界以至市民固应尽一分力，惟手执最大资源与公权力的港府，更责无旁贷。尤其港府排除万难下，成立创科局快将一年，公众更期望政府有更多新思维新点子，助本港创新科技发展打开局面。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583