《全球主要央行动态》--9月22日-9月29日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月22日-9月29日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在众议院金融服务委员会作证时，为该央行的监管角色出言辩护，在富国银行等被认为大而不倒的银行问题上与议员展开口头交锋，并针对联储存在政治利益冲突的指责作出解释。叶伦还详细阐述了美联储考虑如何调整对美国银行业的年度压力测试。

决策者的言论显示，美联储内部对于何时进行下次升息的分歧，似乎主要取决于对就业市场前景看法的分歧。美联储9月决定维持利率不变。联储10位投票的决策者中有三位持不同意见。其中的一位持不同意见者--波斯顿联储总裁罗森格伦称他之所以投反对票，是因为他认为，失业率急剧下滑有可能导致通胀急升，实际等于触发经济衰退。另外两位持不同意见者则是堪萨斯联储总裁乔治和克利夫兰联储的梅斯特。

堪萨斯城联储总裁乔治称，她想要“缓慢”升息但一定要有所进展，但称这并不意味着她想给美国经济增长踩刹车。乔治表示，她希望确保美联储现在就缓慢升息，这样就不必在日后快速上调利率了。

克利夫兰联储裁梅斯特称希望联储在9月升息，因为在实现就业和通胀目标方面取得进展，且预期会取得进一步进展。她表示未升息可能导致未来的政策路径更加陡峭，这可能导致经济陷入衰退。梅斯特称美国经济的基本面仍然稳健；现在升息将会延长美国经济扩张的时间。梅斯特称她预计未来两年美国经济增长率达到或超过2%，通胀回升至2%的目标。

梅斯特称不认为美联储落于人后，梅斯特称美联储若未以有系统的方式对数据做出反应，可能会损及其信誉。梅斯特称政治并未影响美联储的决议。她表示预期美国失业率在未来几年会降至4.5%。梅斯特称现在有强而有力的理由升息并维持循序渐进的步伐。

旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美联储可以升息，且不会威胁美国经济复苏，并称美联储继续不采取行动可能会带来更多损害。“我支持升息，”他表示，“我认为经济能够承受。我认为这不会阻止、放缓或破坏经济扩张。”

芝加哥联储总裁埃文斯说，“低利率环境不仅仅是在美国的一种现象，也不只是美联储政策造成的一种情况...而是一种全球性现象，有经济基本面的基础原因”，而且这些基本面状况可能继续持续下去。埃文斯表示，经济增长疲弱、劳动力人口老龄化和生产率不佳可能使未来数年美国经济都被低利率缠身，而且美联储难以实现2%的通胀目标。埃文斯对银行家们表示，他们需要为低利率的“新常态”做出仔细计划，而非寄望于回到存贷息差较大、他们在竞争上更具灵活性的时期。

美联储副主席费舍尔表示，美联储应该避免过度升息，他补充称家庭收入增长，是劳工正受惠于劳动市场趋紧的一个迹象。“我不打算过度升息，”费舍尔表示。他称利率应该上升，但“他不知道何时”该实现。

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利表示，美联储上周决定维持利率不变是“正确之举”，因为通胀率依然较低，而且有更多工人回到劳动力大军。“对我来说，这意味着我们在调整利率之前还要等一段时间，”卡什卡利对记者表示。

达拉斯联储总裁柯普朗表示，若美联储在上周会议上升息，他也没有意见。柯普朗今年不是美联储决策委员会的投票委员，不过他参与了决策讨论，而且明年将具有投票权。柯普朗称不那么担心美国经济过热，称就业市场还有向好空间。

美联储理事塔鲁洛表示，美联储在改革年度压力测试时，将从美国最大的银行寻求更多的资金，同时向规模较小的银行提供一些救济。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉反击德国方面的指责，称该行的货币政策是帮助欧元区回到成长轨道并推升通胀的必要之举。德国此前批评负利率政策夺取了储户利益，并令德意志银行的资金紧张。“总体而言，整个欧元区的储户、雇员、企业家、退休基金领取人和纳税人都因为我们的举措而受益，无论是现在还是未来，”德拉吉在德国下议院欧洲事务委员会表示。“我们现在需要让这些举措充分发挥影响力，”他说，并称德国政府应当增加支出。

德拉吉表示，欧洲央行的货币刺激政策需要其它政策领域的助力，因为该央行的利率已接近下限，不可再进一步下调。

欧洲央行管理委员会委员连恩称目前利率政策正在起效，但距离实现通胀目标还有较大的距离。

欧洲央行执委科尔称不支持购买银行债券，称毫无疑问，直升机撒钱模糊了货币和财政政策的界线。科尔称还需要很长时间才会开始考虑撤走宽松货币政策。

欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛表示，欧洲央行的利率可能已经接近低点，但将在低位保持很长一段时间，而且收益率曲线也将保持平缓。“名义利率现在可能已经接近低点，这并不暗示很快将会反弹，”维勒鲁瓦德加洛表示。“负利率是个很有用的工具，但显然有其局限性。我们知道存在一个下限，但不清楚具体在哪里，就在略低于零的一个位置，”他并称。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，欧洲央行希望欧元区经济对刺激措施的反应能更加快一些，并意识到长期实行低利率可能加剧金融稳定性风险。

与欧洲央行管理委员会及接近该管委会的六位消息人士交谈显示，欧洲央行大幅调整政策的意愿不高，因此即使有所改动可能也只是调整当前的资产购买计划，而不会大变。

欧洲央行执委会成员莫尔许称，欧洲央行在考虑是否应允许进行全天候的即时支付结算。他补充称，欧洲央行还将考虑有无必要建立一个统一的欧元区系统，来更有效管理用以从欧元区各央行进行借贷的抵押资产。

欧洲央行管理委员会委员克诺特称，该行需要灵活对待达到通胀目标所需的时间，以确保政策符合金融稳定的目的。

英国央行称，尽管英国在退欧公投后展现韧性，但金融稳定性仍将面临一段“充满挑战的时期”，银行业规定必须保持严格。英国央行表示，不论英国与欧盟未来关系的具体形式如何，英国金融体系需要“强劲的审慎标准”。

英国央行总裁卡尼接受Herald Scotland采访时称，英国经济的长期前景看俏，经济表现与8月时的预期基本相符。“8月时我们曾预期，相比增长相对强劲的上半年，英国经济将在今年下半年明显放缓。基本上我们看到的情况就是这样，”卡尼在周三出刊的采访中称。

英国央行副总裁夏菲克称，该央行或需“在某个时候”推出更多刺激措施，因经济要应对退欧带来的冲击。夏菲克指出，英国企业对欧盟市场的准入机会有可能减少，“退欧进程拖延”这种结果带来的不确定性打击商业投资前景。“这是货币政策可以帮上忙的地方，在我看来，似乎需要在某个时候进一步实施货币刺激政策，以便帮助确保经济活动放缓不会演化成更恶性的事件，”她说。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯表示，她认为没有必要进一步降息以协助英国公投退欧后的经济，与她的大多数同僚看法相左。不过福布斯指出，她认为8月降息及支持银行放贷的种种措施，或许暂时已经足够。

挪威央行一如预期维持利率在0.5%不变，因经济从两年跌势中显露出回升迹象。央行为稍后的降息打开大门，但称降息可能性已经降低。

挪威央行总裁奥尔森称，挪威央行将继续致力于让挪威克朗保持弱势，虽然上周央行略微调升了利率前景。“我们的目标不是操纵挪威克朗，而是支持它保持弱势，”奥尔森在一场商业会议上说道。“我们在调控货币政策方面存有空间，”他称，还表示通胀前景仍温和，这使央行得以实施反周期政策。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦在央行表示，日本央行准备好使用所有政策工具，以实现2%的通胀率目标。“没有比现在更好的时机来彻底摆脱通缩。谈论货币政策的局限根本无济于事，”黑田东彦对大阪商界领袖发表演讲时表示。“货币政策不存在限制，”他说道，“制定货币政策时，日本央行将不断追求创新，面对挑战从不犹豫。”

日本央行总裁黑田东彦表示，他预计央行的公债购买步伐暂时不会急剧增加或减少。黑田东彦还表示，央行的政策指引不会仅仅因为10年期公债收益率降到当前目标以下或者是零水准以下，而每天发生变动。

日本央行副总裁中曾宏表示，日本央行已经采取措施压低实质利率，但还需进行结构性改革以推升经济增长潜力。

日本央行公布7月会议记录显示，央行决策官员对于通胀预期不振及达成物价目标的不确定性感到烦恼，在这之后宣布计画9月全面检讨政策。会议记录显示，很多委员称通胀预期在下降，部分委员警告近期可能不会回升很多。这显示因为三年来的大规模印钞政策未能提振物价增长，决策者正在思考调整日本央行政策框架。根据7月28-29日会议纪录，“委员们一致认为，日本经济活动及物价的风险仍倾向于下档。”

韩国央行公布的会议记录显示，央行政策委员在9月9日政策会议上担心家庭债务上升，以及长期实行低利率对经济的副作用。“国内外近期的变化要求对利率调整做出更多考虑，”一位委员表示。“在全球经济增长迟缓且出口需求低迷之际，我们不能忽略旨在提振经济成长并提升通胀的政策所带来的风险。”这次会议上，所有委员都投票赞同维持利率在1.25%不变，为6月降息后连续第三个月维持利率不变。

**大中华地区**

中国人民银行称与欧央行签署补充协议，决定将双边本币互换协议有效期延长三年至2019年10月8日，互换规模仍为3,500亿元人民币/450亿欧元。

中国人民银行官方微博称，近期一些国际金融组织、境外央行等境外央行类机构和金融机构增加境内人民币债券资产的配置，中国银行间债券市场相关服务机构将继续提供便利。

台湾央行总裁彭淮南在书面业务报告称，台湾因内需动能不足，经济仍难明显成长，通膨展望温和；相较其他国家台湾长短期名目利率大多维持相对低点，有利企业筹资。报告指出，近期景气出现回温迹象，惟本年全球经济成长率一再下修，不利台湾出口；明年经济成长率可望略高于今年，惟仍无法明显复苏。

**其它**

新西兰央行称，新西兰元保持强势以及楼市失衡，对金融稳定构成风险。新西兰央行指出，尽管已经六次调降官方隔夜拆款利率，但基于贸易加权指数，新西兰元汇率仍较去年6月高出2.5%。此外，“短期通胀率预期有些减弱”。

印尼央行进行今年第五度降息，下调25个基点至5.00%，一如外界预期。印尼央行还将另外两个主要政策利率调降了25个基点：存款工具利率和贷款工具利率分别降至4.25%和5.75%。印尼央行上月将七天期逆回购利率作为主要政策利率。之前该央行的指标是12个月参考利率。印尼央行今年将之前采用的指标利率调降了四次，总计下调幅度为1个百分点，目的是为了让银行增加放贷，并刺激经济增长。

菲律宾央行维持指标利率在3.0%不变，并预计通胀将维持温和。央行亦维持利率走廊框架不变，上限和下限利率分别维持在3.5%和2.5%。

南非央行维持利率在7%不变，这是该央行今年第三次维持利率稳定；经济增长的疲弱前景抵消了对通胀的担忧。南非央行表示，经济增长前景依然不乐观，但将今年经济增幅预估上调至0.4%，之前该行曾表示经济将保持在停滞状态。

俄罗斯央行副总裁Vasily Pozdyshev表示，俄罗斯需要三到五年的时间，才能建立一个运行稳健、资本充足，同时没有犯罪活动和财务造假的银行系统。他说，鉴于当前的经济危机，央行并未加速吊销银行牌照。

巴西央行总裁戈尔德法因在接受采访时表示，新兴市场因美国升息而陷入动荡的前景，可能阻止巴西很快降低持有的货币互换，同时也应会促使政府迅速推进经济改革。 (完)

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