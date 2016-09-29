中国新债：财政部10月10日起发至多400亿电子储蓄国债，期限三及五年

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海9月29日 - 中国财政部公告，将自10月10日起，发行总额不超过400亿元人民币的电子式储蓄国债，期限包括三年和五年，发行上限均为200亿元，发行期为10月10日-10月19日。
上述两期国债为今年第九和第10期储蓄国债，10月10日起息，按年付息。其中第九期期限三年，票面年利率3.8%；第10期为五年，票面年利率4.17%。
发行公告日至发行开始日前一日，如遇央行调整三年期金融机构存款基准利率，两期国债取消发行。发行期内，如遇利率调整，两期国债从调息之日起停止发行，未售出发行额度由财政部收回注销。
提前兑取方面，持有两期国债不满六个月提前兑取不计付利息，满六个月不满24个月按票面利率计息并扣除180天利息，满24个月不满36个月按票面利率计息并扣除90天利息；持有第10期满36个月不满60个月按票面利率计息并扣除60天利息。
储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的，以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券。(完)
参看详情，请点选中国财政部网站 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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