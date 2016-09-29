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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 09:29 BJT

中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数均微跌，CFETS指数续跌至一个月新低

路透北京9月29日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周四较上日微跌0.13%至94.01；SDR篮子指数微跌至95.05，BIS篮子指数微跌至94.56
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.87%，SDR篮子指数跌3.84%，BIS指数跌7.03%
。
    
 CFETS篮子货币  今日中间价  CFETS篮子货币
                            较上日升贬点数
 人民币<CNY=PB        6.67             -19
 OC>                        
 欧元<EURCNY=P      7.4854             -75
 BOC>                       
 日圆<JPYCNY=P      6.6057             364
 BOC>                       
 港元<HKDCNY=P      0.8602            -3.6
 BOC>                       
 英镑<GBPCNY=P      8.6991            -224
 BOC>                       
 澳元<AUDCNY=P      5.1321            -189
 BOC>                       
 新西兰元<NZDC      4.8603              15
 NY=PBOC>                   
 新加坡元<SGDC      4.9068             -22
 NY=PBOC>                   
 瑞郎<CHFCNY=P      6.8722             -27
 BOC>                       
 加元<CADCNY=P      5.1099            -585
 BOC>                       
 林吉特<CNYMYR      0.6177             3.1
 =PBOC>                     
 卢布<CNYRUB=P       9.454           -1202
 BOC>                       
 泰铢<CNYTHB=C      5.1829             -54
 FXS>                       
        
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.35，较上日微跌0.22%；RXY全球在岸人民币指数 报94.3，较上日微
跌0.2%；RXY参考离岸人民币指数 报94.6，较上日微跌0.21%；RXY参考在岸人民币
指数 报94.58，较上日微跌0.19%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)

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