中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数均微跌，CFETS指数续跌至一个月新低

路透北京9月29日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微跌0.13%至94.01；SDR篮子指数微跌至95.05，BIS篮子指数微跌至94.56 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.87%，SDR篮子指数跌3.84%，BIS指数跌7.03% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币 较上日升贬点数 人民币<CNY=PB 6.67 -19 OC> 欧元<EURCNY=P 7.4854 -75 BOC> 日圆<JPYCNY=P 6.6057 364 BOC> 港元<HKDCNY=P 0.8602 -3.6 BOC> 英镑<GBPCNY=P 8.6991 -224 BOC> 澳元<AUDCNY=P 5.1321 -189 BOC> 新西兰元<NZDC 4.8603 15 NY=PBOC> 新加坡元<SGDC 4.9068 -22 NY=PBOC> 瑞郎<CHFCNY=P 6.8722 -27 BOC> 加元<CADCNY=P 5.1099 -585 BOC> 林吉特<CNYMYR 0.6177 3.1 =PBOC> 卢布<CNYRUB=P 9.454 -1202 BOC> 泰铢<CNYTHB=C 5.1829 -54 FXS> 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.35，较上日微跌0.22%；RXY全球在岸人民币指数 报94.3，较上日微 跌0.2%；RXY参考离岸人民币指数 报94.6，较上日微跌0.21%；RXY参考在岸人民币 指数 报94.58，较上日微跌0.19%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)