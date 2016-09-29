金属期市：需求前景推动期铅触及16个月高位；镍价居高不下

《全球汇市》美元下滑，此前美国公布的通胀和零售销售数据逊于预期
路透纽约5月12日 - 美元周五下滑，兑日圆从昨日触及的约两个月高位回落，兑欧元走软，此前美国公布的数据逊于预期，令投资人质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会采用鹰派立场直至年底。
电池制造商通常在旺季前的9月和10月开始补充铅库存。
上海期交所主力11月期铅 上涨2.2%至每吨15,005元人民币。
LME和上海期镍均上涨，在菲律宾周二称因环保理由可能进一步关停20个矿场后，镍价仍受到供应风险的支撑。
LME期镍 上涨0.7%，报每吨10,770美元，距周二所及的10,900美元七周高点不远。沪镍 触及七周高位83,310元人民币。
LME期铜 上涨0.6%至4,849美元；期锌 上涨0.3%至2,341美元；期铝 上涨0.2%至1,668.50美元。
LME周三确认，经过与会员协商，计划冻结仓储最高租金五年。 (完)
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(编译 王丽鑫/张若琪 审校 李婷仪/龚芳)
路透纽约5月12日 - 美元周五下滑，兑日圆从昨日触及的约两个月高位回落，兑欧元走软，此前美国公布的数据逊于预期，令投资人质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会采用鹰派立场直至年底。
路透纽约/伦敦5月12日 - 纽约可可期货周五跳升至五周高位，因有大量空头回补买盘，及技术面走强，录得2012年以来的最强周度表现，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)局势再次发生动荡也给市场带来支撑。
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