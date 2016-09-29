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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 09:46 BJT

金属期市：需求前景推动期铅触及16个月高位；镍价居高不下

电池制造商通常在旺季前的9月和10月开始补充铅库存。

上海期交所主力11月期铅 上涨2.2%至每吨15,005元人民币。

LME和上海期镍均上涨，在菲律宾周二称因环保理由可能进一步关停20个矿场后，镍价仍受到供应风险的支撑。

LME期镍 上涨0.7%，报每吨10,770美元，距周二所及的10,900美元七周高点不远。沪镍 触及七周高位83,310元人民币。

LME期铜 上涨0.6%至4,849美元；期锌 上涨0.3%至2,341美元；期铝 上涨0.2%至1,668.50美元。

LME周三确认，经过与会员协商，计划冻结仓储最高租金五年。 (完)

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(编译 王丽鑫/张若琪 审校 李婷仪/龚芳)
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