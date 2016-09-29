香港个股：汇丰控股早盘初段反覆，上日在伦敦回购近1,900万英镑股份

路透香港9月29日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周四香港股价早盘初段表现反覆，上日在伦敦回购近1,900万英镑的股份。

该股开高0.4%后一度跌0.3%。香港时间09:43，持平于58.15港元；大市恒生指数 则升0.6%。

该行今早在联交所的声明称，周三在伦敦买入约323.7万股普通股，按成交量加权平均价每股5.7545英镑计，涉资约1,862.5万英镑。

截至9月28日，汇丰累计回购108,971,986股普通股，金额约6.14亿英镑。该股周三伦敦收报5.716英镑。

汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。

该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)