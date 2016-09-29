台湾货币市场：连续台风假效应资金紧俏，拆款短票及RP利率全面冲高

* 市场两大金主伸援手，拆款利率续窜升 * 票券商缺口大，拆款不敢计较利率高低 * 需金孔急，短票利率最高飙出0.48% * 债券附市场普遍缺钱，利率全面飙升 记者 罗两莎 路透台北9月29日 - 台湾银行间拆款利率周四进一步走高。资金调度人士指出，季底例行资金需求高峰， 加上梅姬台风扰局，台湾金融在市场连续休两天后，今天恢复交易，但市场一团紊乱，资金明显趋于紧俏，拆 款利率跟着冲高，尤其是票券公司普遍大缺钱，一周拆款利率冲到0.38-0.39%。 他们表示，今天一大早银行都还没开门，〞大金主〞资调人员电话已接不完，大家忙着到处找钱，且不太 计较利率高低。 〞一团乱，八点多就有人打电话来了，利率也上来了。〞一位大型银行资调人员说。 他指出，由于市场普遍缺口，今天对银行拆出一周利率为0.35%，对票券则升至0.38-0.39%；〞大家都很 紧张，我也是有一点紧张，因为钱没有很多。〞 另一大型银行资调人员表示，今天有针对票券公司拆款，〞市场都缺钱啊，我们有拿进来一点，多余的再 拆出，有些票券好像拿不到钱，我们有出来支援一下，一周拆款做在0.38%。〞而银行则大都还能拿到钱，只 是成本很贵。 〞吼！今天简直是乱到最高点，不管怎样，先拿了再说。〞一中型银行资调人员说。 票券商资调人员称，今天拆款利率进一步走高，一周拆入拉高至0.38-0.39%，〞利率都上来了，很贵、很 贵。〞 本地时间 12:08 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.317 31.432 台湾加权股价指数<.TWII 9,284.69 9,194.52 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.208% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.300% 0.182-0.280% --一周拆款利率区间 0.210-0.390% 0.182-0.375% --两周拆款利率区间 0.340-0.400% 0.300-0.400% **短票利率窜高** 短票方面，票券商交易员表示，因累计三天积数，今天资金缺口当然很大，加上季底因素，市场资金短缺 ，利率跟着上扬，最高甚至开出0.48%高利率。 他们说，随市场资金紧俏，利率跟着水涨船高，但大家只求能调到钱，不敢计较利率高低。 〞还活着啊，但跟死了差不多。〞一大型票券商交易员说。 他们指出，今天钱都不好拿，由于大家都需金孔急，利率冲高在所难免，但重点是要拿到钱。 今日30天跨季短票卖断利率再冲高，主要承作在0.38-0.40%，少数飙到0.48%；上日则在0.37-0.38%，少 数成交在0.33%及0.45%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.356%，区间在0.27-0.45%，成交量为125.43 亿台币；前日加权平均在0.354%，区间为0.30-0.40%，成交量为121.81亿台币。 台湾央行周四定存单到期5,984亿台币，周五511.5亿台币；存单发行金额待午后公布。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为1,320亿台币，累计超额准备1兆262亿台币、加计前期1 %的超额准备为1兆1,790亿台币。 **债券RP利率全面窜升** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，受到梅姬台风来袭影响，周二和周三台湾金融市场连休两 天，致今天市场一团乱，加上季底因素，市场资金紧俏，利率飙高。 〞好多单喔，三天挤在一起，今天只有一个乱字、一团乱，利率就随大家开了。〞一大型证券商交易员说 ， 他并称，因连续放了两天台风假，为弭平资金缺口，利率就不敢太计较了，〞大家只想把缺口补平，利率 高低就不重要了，因为缺口不平更惨！〞 而在票券商方面，交易员表示，今天市场普遍缺钱，为补缺口亦不计较利率高低，只求尽早补平缺口；利 率亦明显冲高。 本周交割债券有：周五法商法国兴业银行发行30年期美元计价金融债券，金额为3.10亿美元；而在还本付 息方面，今天有远东新11亿台币。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率进一步走高。短天期公债RP利率主要落在0.28-0.32%，上日 则在0.28%；与银行承作的公债RP利率主要落在0.30-0.32%，上日则在0.29-0.30%；公司债附买回利率月内天 期成交在0.34%，上日在0.33%；跨月在0.35-0.37%，上日在0.35-0.365%。 大型票券商与金融机构承作利率上扬。短天期公债附买回利率区间在0.21-0.26%；上日在0.23-0.24%，短 天期公司债附买回利率主要在0.21-0.30%，上日在0.28%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.33-0.34 %，上日在0.33%。(完) (审校 林高丽)