《全球重要经济事件一览表》--9月29日-10月6日

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9月29日(四)

--中国商务部召开第120届中国进出口商品交易会(广交会)新闻发布会(0200)。

华盛顿--美联储主席叶伦出席由堪萨斯城联储所主办的“银行业与经济：小型银行业论坛”。(2110)

墨西哥城--美国财长杰克卢访问墨西哥城，将与当地官员会面，讨论美墨未来朝着持续经济一体化方向展开合作的议题，以及努力打击违法金融活动。

都柏林--美国费城联储总裁哈克就经济前景发表演说(0900)。

奥兰多--美国亚特兰大联储总裁洛克哈特发表演说(1250)。

圣路易斯--美联储理事鲍威尔在圣路易斯联储举办的“21世纪社区银行会议”发表演说(1400)

法兰克福--欧洲央行执委会成员冈斯坦西欧在欧洲央行第一届研究年会上，主持“低利率环境下的货币政策与金融稳定”小组讨论。

美国拉皮德城--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利参加拉皮德城及周边区域经济发展会议(1800)。

堪萨斯城--美国堪萨斯城联储总裁乔治在该行主办的“银行业与经济：小型银行业论坛”发表演说(2015)。

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁将对货币政策及国际经济发表演说(0800)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本证券业年会发表演讲(0635)。

东京--日本央行发布9月20-21日利率检视会议中的讨论要点(2350)。

柏林--德国央行总裁魏德曼发表演讲(1700)。

柏林--奥地利央行总裁诺沃特尼讲话(1700)。

伦敦--奥地利财长谢林在伦敦CEE论坛发表主旨演讲(0700)。

卢布尔雅那--欧洲央行管理委员会委员兼斯洛文尼亚央行总裁雅兹贝奇(Bostjan Jazbec)发表讲话。

德国哈雷--欧洲央行首席经济学家普雷特发表讲话(0900)。

斯德哥尔摩--国际货币基金组织(IMF)发表瑞典经济年度评估(0700)。

台北--台湾央行理监事会并公布利率决议(0900)。

9月30日(五)

美国达拉斯--美国达拉斯联储总裁柯普朗参加Stemmons Corridor商业协会第35届年会的问答环节(1700)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

卢布尔雅那--德国央行副总裁Claudia Buch就信贷周期发表演说。

10月3日(一)

马德里--全球合作中心(Global Interdependence Center)主办“2016年中央银行系列讨论会：马德里”(至10月4日)。前法国央行总裁诺亚将出席。

10月4日(二)

悉尼--澳洲央行召开利率会议(0330)。

奥克兰--美国芝加哥联储总裁埃文斯就当前经济事态和货币政策发表讲话(2350)。

夏洛特--美国里奇蒙联储银行总裁拉克尔就“经济展望，2016年10月”发表讲话(1205)。

孟买--印度央行货币政策委员会会议。

10月5日(三)

亨廷顿--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在马歇尔大学与学生进行对话(1700)，随后发表演讲，题为“美联储管理是否需要改革”(2100)。

法兰克福--欧洲央行管委会会议。无利率决定。

伦敦--英国央行副总裁布罗德班特在华尔街日报伦敦办公室发表演讲(0830)。

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定(0800)。

加拿大魁北克--加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)发表讲话(1535)。

10月6日(四)

新德里--印度经济峰会(至10月7日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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