日本经济：政府想方设法改善宏观经济数据编纂，因正确性受质疑

路透东京9月28日 - 日本正在想方设法改善部分最重要的宏观经济指标，以解决长久来对部分数据不正确或过于震荡的担忧。

此次评估料在年底前进行整理，可望提高样本规模并将经济增长和消费者支出数据的收集方法现代化，这进而让决策者对于其政策是否发挥作用有更好的判断。

“此举的最大目标之一是改善国内生产总值(GDP)数据以及部分用来计算GDP所使用的主要数据，”内阁府的宏观经济分析主管Hideyuki Ibaragi表示。

许多分析师表达了对GDP的担忧，因为修正后数据通常和初值大不相同，因为资本支出变动很大。

政府官员先前曾表示，家庭支出数据让消费者支出看来比实际情况更加疲弱，因为样本数不大，受访者偏向于通常支出较少的年长者。

这次的评估可能对政策造成很大的影响。GDP是评估日本首相安倍晋三重振经济的努力是否奏效的最普遍性指标。