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货币新闻 | 2016年 9月 29日 星期四 10:21 BJT

芝加哥期市：美国大豆上涨1%，但收成压力限制涨幅

以下是0132GMT报价：
    
      合约               价格    变动   涨跌%    两日    30日  RSI
                                                涨跌%  移动均值
    CBOT小麦            403.75    0.50  +0.12%  +1.96%  409.68  55
    CBOT玉米            330.75    1.50  +0.46%  +0.53%  333.16  46
    CBOT大豆            954.25    8.75  +0.93%  +0.95%  971.58  41
    CBOT稻米              9.67  -$0.07  -0.72%  -0.05%   $9.80  47
    美国原油             47.30   $0.25  +0.53%  +5.89%  $45.75  61
    汇率 
    欧元/美元           $1.122  -$0.003  -0.26%  +0.02%
    美元/澳元           0.7703    0.007  +0.88%  +1.12%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张若琪/王颖；审校 王丽鑫/李爽/李婷仪)

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