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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 10:20 BJT

香港个股：五龙电动车遭李嘉诚基金会减持股份，早盘初段股价跌逾6%

路透香港9月29日 - 中国电动车生产商--五龙电动车（集团）有限公司 遭长和 主席李嘉诚的私人基金会减持股份，周四早盘初段股价跌逾6%。

五龙电动车周四晚间于联交所的公告称，收到由李嘉诚基金会发出的两份个人大股东通知，载述李嘉诚被视为已出售五龙电动车若干股份，并于9月26日持有该公司约11.06亿股或4.93%的股份。

联交所资料显示，今年2月李嘉诚持有五龙电动车约14.57亿股股份，持股比例为6.63%。以此计算，李嘉诚已出售近四分之一持股。

根据联交所的规定，股东占公司权益之5%或以上须按照大股东权益作出披露，5%以下则毋须作出披露。

香港时间10:12，五龙电动车跌6.02%，报0.39港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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