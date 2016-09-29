台湾汇市：台币兑美元早盘升逾1角，关注午后央行理监事会议决议

路透台北9月29日 - 台币兑美元 周四早盘升值逾1角。交易员表示，因韩元兑美元 于台风假期间升值明显，且今日台股表现强势，再加上出口商有季底作帐压力，使得台币走升，市场重点关注午后央行理监事会议决议。

他们指出，今日早盘外资有买有卖，但卖美元的力道不算小。台股指标台积电 股价大涨挑战新高，买盘应该来自外资，午后公布的买卖超数据应该会激励台币更为强势。

〞（台风假期间）韩元升10元，出口商（季底）只剩两天，当然要直接丢，还期望什么价位。〞一位公股银行交易主管说。

中度台风梅姬侵袭台湾，令金融市场周二和周三休市两天。

另一商业银行交易员则称，国际美元在台风假期间表现偏弱，也是令台币走强的原因之一。出口商看到台币升值明显，态度似乎有点保留，想等好一点的价位再卖。

交易员也留心下午央行理监事会议的召开。虽然预期停止降息的比例较高，但交易员指出，也不能排除继续降息的可能，因亚洲其他国家央行仍维持宽松货币政策。

〞热钱还是继续流进来，若用降息以阻挡热钱，也不会令人意外。〞一商业银行交易员说。

台湾央行将于今日稍晚召开第三季理监事会议。路透调查显示，在受访的15家机构中，九家预估央行将维持利率不变，暂停先前已连续四季的降息循环，因经济数据已逐渐好转，景气缓慢回温。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各种天期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩大；目前指标一个月天期美元/台币远汇 报31.175/31.190，上日收在31.240。

本地时间10:11，台币兑美元报31.286，成交区间在31.260-31.400，上日收在31.432；台股加权指数 则涨1.06%，台积电股价报187台币，离前波高位187.5仅一步之遥。韩元兑美元 持平于1,096.8。

交易员预测今日主要交易区间：

•31.220-31.350。

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