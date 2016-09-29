《国际主要央行公开市场操作一览》--9月29日

路透上海9月29日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储9月维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行7月21日维持利率不变，但为祭出进一步政策刺激打下伏笔，凸显经济前景充 满不确定性，布满风险暗礁。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

9/28 隔夜逆回购 -2,722.77 0.25%(固定利率)

9/27 隔夜逆回购 -2,397.00 0.25%(固定利率)

9/26 隔夜逆回购 -2,000.68 0.25%(固定利率)

9/23 三天逆回购 -1,747.26 0.25%(固定利率)

9/22 隔夜逆回购 -1,940.53 0.25%(固定利率)

永久操作：

9/28 买入MBS 27.19 --

9/27 买入MBS 15.12 --

9/27 买入MBS 5.06 --

9/26 买入MBS 24.88 --

9/23 买入MBS 15.12 --

9/22 买入MBS 24.88

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在众议院金融服务委员会作证时，为该央行的监管角色出言辩护，在富国银行等被认为大而不倒的银行问题上与议员展开口头交锋，并针对联储存在政治利益冲突的指责作出解释。叶伦还详细阐述了美联储考虑如何调整对美国银行业的年度压力测试。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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9/28 七天期反向交易 63.48亿美元 0.86%(固定利率)

9/28 84天期反向交易 45.70 0%(固定利率)

9/27 七天期反向交易 387.40 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉反击德国方面的指责，称该行的货币政策是帮助欧元区回到成长轨道并推升通胀的必要之举。德国此前批评负利率政策夺取了储户利益，并令德意志银行的资金紧张。“总体而言，整个欧元区的储户、雇员、企业家、退休基金领取人和纳税人都因为我们的举措而受益，无论是现在还是未来，”德拉吉在德国下议院欧洲事务委员会表示。“我们现在需要让这些举措充分发挥影响力，”他说，并称德国政府应当增加支出。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 312,950

上周三 311,900

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当期变化 +1,050

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦在央行表示，日本央行准备好使用所有政策工具，以实现2%的通胀率目标。“没有比现在更好的时机来彻底摆脱通缩。谈论货币政策的局限根本无济于事，”黑田东彦对大阪商界领袖发表演讲时表示。“货币政策不存在限制，”他说道，“制定货币政策时，日本央行将不断追求创新，面对挑战从不犹豫。”

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行总裁彭淮南在书面业务报告称，台湾因内需动能不足，经济仍难明显成长，通膨展望温和；相较其他国家台湾长短期名目利率大多维持相对低点，有利企业筹资。报告指出，近期景气出现回温迹象，惟本年全球经济成长率一再下修，不利台湾出口；明年经济成长率可望略高于今年，惟仍无法明显复苏。

--台湾央行周一发行3,137亿台币定存单，与当日定期存单到期金额3,445.50亿台币相较，存单到期余额减308.5亿台币。 (完)