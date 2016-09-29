版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 10:47 BJT

韩国数据：8月大型百货公司销售连三月增长，因有大量折扣活动

韩国政府周四公布的初步数据显示，8月大型百货公司销售连续第三个月增加，因在本月重要公共假日之前有大量的折扣活动。

数据显示，现代百货 、乐天购物 以及新世界 运营的百货店8月销售总额估计较上年同期增长4.1%。

7月为增长7.0%。

除男装外，8月百货店各类商品销售均较上年同期增长。

数据还显示，8月折扣商店销售较上年同期下滑1.3%，此前两个月上升。

eBay Korea等在线开放市场销售增长8月略放缓至22.4%，7月为31.2%。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐