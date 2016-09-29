韩国数据：8月大型百货公司销售连三月增长，因有大量折扣活动

《全球汇市》美元下滑，此前美国公布的通胀和零售销售数据逊于预期
路透纽约5月12日 - 美元周五下滑，兑日圆从昨日触及的约两个月高位回落，兑欧元走软，此前美国公布的数据逊于预期，令投资人质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会采用鹰派立场直至年底。
韩国政府周四公布的初步数据显示，8月大型百货公司销售连续第三个月增加，因在本月重要公共假日之前有大量的折扣活动。
数据显示，现代百货 、乐天购物 以及新世界 运营的百货店8月销售总额估计较上年同期增长4.1%。
7月为增长7.0%。
除男装外，8月百货店各类商品销售均较上年同期增长。
数据还显示，8月折扣商店销售较上年同期下滑1.3%，此前两个月上升。
eBay Korea等在线开放市场销售增长8月略放缓至22.4%，7月为31.2%。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透纽约5月12日 - 美元周五下滑，兑日圆从昨日触及的约两个月高位回落，兑欧元走软，此前美国公布的数据逊于预期，令投资人质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会采用鹰派立场直至年底。
路透纽约/伦敦5月12日 - 纽约可可期货周五跳升至五周高位，因有大量空头回补买盘，及技术面走强，录得2012年以来的最强周度表现，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)局势再次发生动荡也给市场带来支撑。
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