版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 10:54 BJT

台湾股市：盘中上涨，期待央行季度理监事会议

但分析师称，预计全球需求和增长动能方面的不确定性将使台湾货币政策保持宽松。

台湾加权股价指数 涨0.9%至9,273.87，周一收跌近1%。

中度台风梅姬侵袭台湾，令其金融市场周二和周三休市两天。

电子类指数 涨1.2%，金融类指数 升0.6%。

交投活跃的股票中，兆丰金 开盘走低后回升，归因于对其银行部门调查事件最新进展。 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐