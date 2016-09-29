中国债市动态：成交寡淡现券收益率微幅波动，一级市场配置需求仍强

路透上海9月29日 - 国庆长假将至，中国银行间债市周四人气冷清，现券因成交不活跃收益率变化有限，国债期货则微幅走弱；不过配置需求对一级市场仍有较强支撑，三期进出口行增发债投标倍数较高。

“比昨天还清淡，(收益率)波动很小，节前就这样震荡吧；大家都进入休假模式了，我们也不准备做交易了，”上海一银行交易员称。

因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。

中国进出口银行上午招标的一年、10年和20年期固息增发债中标收益率为2.2311%、3.1230%和3.4009%，对应投标倍数为3.90倍、4.64倍和5.95倍。

剩余期限近10年的国开债160213最新报价 在3.0625%/3.06%，上日尾盘为3.0625%/3.0550%；相近期限的国债160017最新报价 在2.75%/2.72%，上日尾盘为2.7275%/2.72%。

中国央行公开市场周四共进行900亿元人民币逆回购操作，其中14天期800亿元，28天期100亿元，中标利率均与上期持平；据此计算，单日净回笼300亿元。