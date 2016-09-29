台湾债市：10年券殖利率早盘横向整理，量缩静候央行理监事会利率决议

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北9月29日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周四早盘量缩横向整理。交易员指出，由于央行理监事会召开在即，早盘交投明显转趋清淡，静待央行利率决策变数厘清，暂在既有区间狭幅盘整。
他们表示，台湾金融市场周二及周三皆因台风休市，周四开市又逢央行理监事会的重大变数，市场观望气氛浓厚，致盘初交易量太小，成交利率较不具代表性。
〞现在市场对央行不降息的呼声较高。〞一位大型银行交易员说。
稍后台湾央行将召开第三季理监事会议。路透调查显示，在受访的15家机构中，九家预估央行将维持利率不变，暂停先前已连续四季的降息循环，因经济数据已逐渐好转，景气缓慢回温。
台湾银行间隔夜拆款利率周四开盘报0.184%，此为央行自7月起引导隔拆利率开盘价新高，周一开盘报0.182%；周一加权平均利率收在0.186%。 交易员认为，目前正值季底资金流动性较紧，且近期利率区间已上调，因此该开盘价是合理反应货币市场利率。
本地时间10:58，10年券105/11 殖利率降0.15基点至0.7240%，成交3亿台币。交易员预估该券今日殖利率交投区间料在0.72-0.74%。
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