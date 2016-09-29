路透基点：海航集团正寻求42亿美元贷款，用于对Ingram Micro的收购

路透香港9月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，熟悉情况的消息人士称，中国航空和船运业巨头海航集团正在寻求42亿美元贷款，用于对电子产品分销商Ingram Micro Inc的60亿美元收购案。

中国农业银行和中国银行等业者正在组建银团来安排这笔融资，该贷款料将采取预融资。消息人士称，贷款期限可能为五年或七年。（完）