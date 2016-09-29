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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 11:14 BJT

《全球汇市》商品货币持坚而日圆走软，因OPEC同意小幅减产

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1227  1.1214  +0.12  +3.38  1.0860
    美元/日圆            101.31  100.65  +0.66 -15.79  120.30
    欧元/日圆         113.75  112.89  +0.76 -12.82  130.47
    美元/瑞郎            0.9704  0.9708  -0.04  -3.13  1.0018
    英镑/美元            1.3026  1.3017  +0.07 -11.62  1.4738
    美元/加元            1.3062  1.3078  -0.12  -5.61  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6805  6.6827  -0.03  +1.71  6.5680
    澳元/美元            0.7693  0.7690  +0.04  +5.75  0.7275
    新西兰元/美元        0.7292  0.7283  +0.12  +6.84  0.6825
    澳元/日圆         77.950  77.420  +0.68 -11.04  87.620
    新西兰元/日圆     73.890  73.330  +0.76  -9.87  81.980
    英镑/日圆         132.00  131.05  +0.72 -25.52  177.22
    澳元/新西兰元     1.0546  1.0557  -0.10  -1.11  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 刘秀红/汪红英/侯雪苹/龚芳/王丽鑫/陈宗琦/王兴亚/李爽/戴素萍)

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