《全球汇市》商品货币持坚而日圆走软，因OPEC同意小幅减产

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1227 1.1214 +0.12 +3.38 1.0860 美元/日圆 101.31 100.65 +0.66 -15.79 120.30 欧元/日圆 113.75 112.89 +0.76 -12.82 130.47 美元/瑞郎 0.9704 0.9708 -0.04 -3.13 1.0018 英镑/美元 1.3026 1.3017 +0.07 -11.62 1.4738 美元/加元 1.3062 1.3078 -0.12 -5.61 1.3839 美元/离岸人民币 6.6805 6.6827 -0.03 +1.71 6.5680 澳元/美元 0.7693 0.7690 +0.04 +5.75 0.7275 新西兰元/美元 0.7292 0.7283 +0.12 +6.84 0.6825 澳元/日圆 77.950 77.420 +0.68 -11.04 87.620 新西兰元/日圆 73.890 73.330 +0.76 -9.87 81.980 英镑/日圆 132.00 131.05 +0.72 -25.52 177.22 澳元/新西兰元 1.0546 1.0557 -0.10 -1.11 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 刘秀红/汪红英/侯雪苹/龚芳/王丽鑫/陈宗琦/王兴亚/李爽/戴素萍)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583