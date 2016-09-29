版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 11:05 BJT

标题新闻：韩国乐天集团称，仍有意让旗下乐天酒店上市，但需等检察官调查完毕才能推进

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐