中国政策：普惠金融发展专项资金管理办法发布，可用于PPP项目以奖代补

路透北京9月29日 - 中国财政部周四发布普惠金融发展专项资金管理办法，明确其使用方向包括县域金融机构涉农贷款增量奖励、农村金融机构定向费用补贴、创业担保贷款贴息及奖补、政府和社会资本合作（PPP）项目以奖代补等四个。

刊登在财政部官网的办法称，专项资金安排支出用于对符合条件的PPP示范项目和转型为PPP项目的地方融资平台公司存量项目给予一定奖励，提高项目操作的规范性，保障项目实施质量，同时鼓励融资平台公司化解存量地方政府债务。

PPP项目以奖代补政策面向中央财政PPP示范项目和转型为PPP项目的地方融资平台公司存量项目。其中，对中央财政PPP示范项目中的新建项目，财政部将在项目完成采购确定社会资本合作方后，按照项目投资规模给予一定奖励，具体为投资规模3亿元人民币以下的项目奖励300万元，3亿元（含3亿元）至10亿元的项目奖励500万元，10亿元以上（含10亿元）的项目奖励800万元。

办法明确专项资金综合运用业务奖励、费用补贴、贷款贴息、以奖代补等方式，引导地方各级人民政府、金融机构以及社会资金支持普惠金融发展，弥补市场失灵，保障农民、小微企业、城镇低收入人群、贫困人群和残疾人、老年人等中国普惠金融重点服务对象的基础金融服务可得性和适用性。

专项资金采取因素法分配，由中央财政按年度将预算指标定额切块下达至省级财政部门。地方财政部门根据中央财政下达的预算指标，按照有关要求安排使用。

办法明确专项资金安排支出用于对符合条件的县域金融机构给予一定奖励，引导其加大涉农贷款投放力度。对符合条件的县域金融机构当年涉农贷款平均余额同比增长超过13%的部分，财政部门可按照不超过2%的比例给予奖励。对年末不良贷款率高于3%且同比上升的县域金融机构，不予奖励。

为引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，专项资金安排支出用于对符合条件的新型农村金融机构和西部基础金融服务薄弱地区的银行业金融机构（网点）给予一定补贴，对符合条件的新型农村金融机构，财政部门可按照不超过其当年贷款平均余额的2%给予补贴。

专项资金安排支出对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息，个人创业担保贷款，最高贷款额度为10万元人民币，贷款期限最长不超过三年。（完）

欲浏览政策全文，请点选财政部官网(here) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)