《汇市简讯》美元指数亚洲时段持平，交叉盘交投活跃

0254GMT * 美元指数亚洲盘持平，风险偏好上升，OPEC达成协议后兑日圆交叉 盘活跃 * 市场表现正面；E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油上涨0.2 %，日经指数涨1.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.9% * 动能研究中性，5日、10日及20日均线交错--无明确交投方向 * 早先的低点95.33和纽约盘高点95.73，分别为首道支撑位和阻力位 * 技术走势图请点选： reut.rs/2d8mwaG 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 孙茉莉)