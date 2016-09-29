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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 11:35 BJT

《汇市简讯》美元指数亚洲时段持平，交叉盘交投活跃

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    * 美元指数亚洲盘持平，风险偏好上升，OPEC达成协议后兑日圆交叉
盘活跃
    * 市场表现正面；E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油上涨0.2
%，日经指数涨1.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.9% 
    * 动能研究中性，5日、10日及20日均线交错--无明确交投方向
    * 早先的低点95.33和纽约盘高点95.73，分别为首道支撑位和阻力位
    * 技术走势图请点选： reut.rs/2d8mwaG
      
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 (翻译 张荻； 审校 孙茉莉)

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