路透基点：腾讯35亿美元融资案已获得承诺贷款逾15亿美元--TRLPC

路透香港9月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国互联网巨头腾讯的35亿美元无追索权贷款已经获得逾10家银行承诺贷款超过15亿美元。这笔贷款用于支持腾讯收购芬兰手机游戏开发商Supercell的多数股权。

消息人士称，一般银团阶段已经结束。但牵头行仍在等待一些大额认贷加入。澳新银行、美银美林、中国银行、中国招商银行、德意志银行、汇丰和上海浦东发展银行为这笔融资案的牵头行兼簿记行(MLAB)以及承销商，贷款期限五年，分为30亿美元定期贷款和5亿美元循环贷款。七家MLAB已经给出不等额包销承诺，贷款的最高综合收益为235.1个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码212个基点，贷款平均年限为4.314年。借款人为Inari SARL。 (完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)