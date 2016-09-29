香港个股：中远航运港口盘中曾涨近3%，阿布扎比项目将支持收入增长

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港9月29日 - 中国远洋 的码头业务分支--中远航运港口 周四早盘盘中曾涨近3%，分析师预料阿布扎比项目将为公司2018年收入增长提供支持。
中远航运港口此前公布获得阿布扎比哈里发港二期集装箱码头的特许经营权，应付总代价之现值估计约7.38亿美元，这是该公司第二个海外控股码头。
大和总研的报告指出，预期哈里发港二期将于2018年上半年投入营运，有助中远航运港口提升整体码头吞吐量，并对收入增长带来支持。但该行同时对较高的资本开支表示担忧，并相信中远航运港口将进入缓慢的净利增长阶段。
中远航运港口周四早盘盘中曾涨近3%。香港时间11:41，该股升2.03%，报8.06港元。
中国两大航运企业--中远集团以及中国海运此前合并成为“中国远洋海运集团有限公司”，以运力计是世界第四大集装箱及第一大乾散货企业。
经此次重组，中国远洋的核心业务为集装箱航运及港口，其子公司中远航运港口成为港口业务旗舰。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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