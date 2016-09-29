新闻稿：台湾央行第三季底理监事会决议维持利率不变

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北9月29日 - 以下为台湾中央银行理监事联席会议决议新闻稿:
一、国际经济金融情势
本年以来，全球经济成长缓慢；其中，先进经济体成长放缓，主因美国投资不振，经济成长力道减弱，欧元区温和成长，日本景气仍然疲弱。新兴市场经济体则成长持平；其中，大宗商品生产国经济虽逐渐改善，惟中国大陆经济持续趋缓，东协十国经济成长持平。因过去国际能源价格下跌效果消退，加以年初以来国际商品价格自低点回升，带动全球通膨回温。
由于全球贸易与投资成长减缓，英国脱欧及中国大陆经济结构转型之效应，加上美国Fed年底前升息预期增强，恐扩大金融市场波动及影响国际景气展望。近期国际机构普遍下修全球经济成长预测，惟明年将优于本年。
二、国内经济金融情势
(一) 国内景气回稳，第2季经济恢复成长，7、8两月出口年增率转正，且外销订单好转。主计总处预测本年第4季经济成长率为2.38%，全年为1.22%；明年在全球景气回温下，出口可望改善，加以民间消费及民间投资和缓扩增，经济成长率预估为1.88%。
劳动市场方面，受国内景气影响，企业获利下滑，本年以来薪资负成长，就业人数增幅缩小；近月复受毕业季节因素影响，失业率缓升；1至8月平均失业率为3.93%，较上年同期上升0.20个百分点。
(二) 近月受食物类价格回跌影响，消费者物价指数(CPI)年增率趋缓，8月降至0.57%；主计总处预测本年第4季CPI年增率为0.60%，全年为1.12%。
由于全球景气复苏和缓，国际原物料价格续处相对低档，加上国内需求不强，预期明年通膨展望温和。
(三) 为激励国内景气，在通膨无虞下，本行持续维持宽松金融情势，1至8月银行超额准备平均为412亿元；同期间银行放款与投资及M2平均年增率分别为4.22%及4.75%，足以充分支应经济成长所需资金。
由于国内外景气复苏缓慢，资金需求不强，加以反映本行4度调降政策利率，市场利率下滑；相较其他主要国家，国内长短期名目利率维持相对低点。
三、本日本行理事会一致决议
监于国际经济成长和缓，国内景气回稳，加上明年通膨展望温和，本行理事会认为维持政策利率不变，有助物价与金融稳定，且维持货币宽松，可协助经济成长。
本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.375%、1.75%及3.625%。本行将持续密切关注国内外经济金融情势变化，采行妥适货币政策，以达成本行法定职责。
四、主要先进经济体续采宽松货币政策，加以美国升息预期等不确定性因素，导致国际资金大量频繁移动，影响新台币汇率之波动。新台币汇率原则上由外汇市场供需决定，如遇不规则因素(如短期资金大量进出)及季节因素，导致汇率过度波动与失序变动，而有不利于经济与金融稳定之虞时，本行将本于职责维持外汇市场秩序。
五、诸多国际组织监于全球经济已连续5年低于全球金融危机前经济成长率之长期平均值，面临低成长陷阱(low-growth trap)，咸认多数国家货币政策效果已近极限；建议财政政策宜扮演重要角色，并加速结构性改革，强调以高质量基础建设提振生产力，并致力重振全球自由贸易，以期达成包容性成长(inclusive growth)，使全民共享经济成果。(完)
原文连结请点选：here (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
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