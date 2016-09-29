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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 12:13 BJT

中国货币市场：跨季资金利率续升但供给转暖，节前流动性料续缓和

路透上海9月29日 - 中国银行间市场周四跨季资金融入需求不减，相关品种利率亦持续
攀升；不过主要机构供给已较前两日有明显改善，资金面转暖势头显现。
    
    交易员并指出，距国庆长假仅剩不到两个交易日，机构的季末备付高峰应已接近尾声，
预计节前流动性将进一步缓和。
             
    “好一些了，大机构们感觉融出比前些天宽松了好多，不过价格还是水涨船高了，” 
北京一基金交易员称。    
    
    华东一银行交易员表示，在资金供给结构上，隔夜品种因为明天到期后还要再续，因此
吸引力有限，明显供大于需，七天品种则因实际占用期限还是偏长，因此机构也不太愿意融
出。
    
    她并谈到，跨季资金交投仍主要集中在14天品种上，由于非银机构需求较多，因此该品
种的利率也涨幅相对较大。不过目前看来市场的总量供给应该足够，主要还是结构矛盾，“
一般来说季末这样的波动也算是正常了。”
    
    因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。
                        
    央行公开市场今日共进行900亿元人民币逆回购操作，其中14天期800亿元，28天期100
亿元；据此计算，单日净回笼300亿元。 
    
    此外，今日上海证交所隔夜质押式回购利率盘中一度最高飙升至27.5%，主要是由于交
易所回购实行的是T+1交收制度，因此今日的隔夜回购实际使用天数可达10天。
        
    以下为主要货币市场利率报价：       
     
 北京时间11:59             今日(%)   上日(%)     变动(bp)
                                                          
 质押式回购加权平均利率                                   
 其中：隔夜                 2.2766    2.3002        -2.36 
       七天                 2.7171    2.6233         9.38 
       14天                 3.1270    2.9267        20.03 
 上海证交所质押式回购利率                                 
    其中:隔夜              19.8300    2.6250      1720.50 
         七天               3.6650    5.0000      -133.50 
        14天                2.4100    3.2000       -79.00 
 回购定盘利率                                             
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS   2.3000    2.3000         0.00 
                        >                      
     七天                   2.8500    2.6000        25.00 
    14天                    3.3000    3.2000        10.00 
 Shibor                                                   
    其中:隔夜               2.1880    2.1780         1.00 
         七天               2.4870    2.4760         1.10 
       三个月               2.8015    2.8015         0.00 
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 杨淑祯)

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