中国货币市场：跨季资金利率续升但供给转暖，节前流动性料续缓和

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透上海9月29日 - 中国银行间市场周四跨季资金融入需求不减，相关品种利率亦持续 攀升；不过主要机构供给已较前两日有明显改善，资金面转暖势头显现。 交易员并指出，距国庆长假仅剩不到两个交易日，机构的季末备付高峰应已接近尾声， 预计节前流动性将进一步缓和。 “好一些了，大机构们感觉融出比前些天宽松了好多，不过价格还是水涨船高了，” 北京一基金交易员称。 华东一银行交易员表示，在资金供给结构上，隔夜品种因为明天到期后还要再续，因此 吸引力有限，明显供大于需，七天品种则因实际占用期限还是偏长，因此机构也不太愿意融 出。 她并谈到，跨季资金交投仍主要集中在14天品种上，由于非银机构需求较多，因此该品 种的利率也涨幅相对较大。不过目前看来市场的总量供给应该足够，主要还是结构矛盾，“ 一般来说季末这样的波动也算是正常了。” 因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。 央行公开市场今日共进行900亿元人民币逆回购操作，其中14天期800亿元，28天期100 亿元；据此计算，单日净回笼300亿元。 此外，今日上海证交所隔夜质押式回购利率盘中一度最高飙升至27.5%，主要是由于交 易所回购实行的是T+1交收制度，因此今日的隔夜回购实际使用天数可达10天。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.2766 2.3002 -2.36 七天 2.7171 2.6233 9.38 14天 3.1270 2.9267 20.03 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 19.8300 2.6250 1720.50 七天 3.6650 5.0000 -133.50 14天 2.4100 3.2000 -79.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.3000 2.3000 0.00 > 七天 2.8500 2.6000 25.00 14天 3.3000 3.2000 10.00 Shibor 其中:隔夜 2.1880 2.1780 1.00 七天 2.4870 2.4760 1.10 三个月 2.8015 2.8015 0.00 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 杨淑祯)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583