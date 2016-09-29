中国货币市场：跨季资金利率续升但供给转暖，节前流动性料续缓和

路透上海9月29日 - 中国银行间市场周四跨季资金融入需求不减，相关品种利率亦持续 攀升；不过主要机构供给已较前两日有明显改善，资金面转暖势头显现。 交易员并指出，距国庆长假仅剩不到两个交易日，机构的季末备付高峰应已接近尾声， 预计节前流动性将进一步缓和。 “好一些了，大机构们感觉融出比前些天宽松了好多，不过价格还是水涨船高了，” 北京一基金交易员称。 华东一银行交易员表示，在资金供给结构上，隔夜品种因为明天到期后还要再续，因此 吸引力有限，明显供大于需，七天品种则因实际占用期限还是偏长，因此机构也不太愿意融 出。 她并谈到，跨季资金交投仍主要集中在14天品种上，由于非银机构需求较多，因此该品 种的利率也涨幅相对较大。不过目前看来市场的总量供给应该足够，主要还是结构矛盾，“ 一般来说季末这样的波动也算是正常了。” 因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。 央行公开市场今日共进行900亿元人民币逆回购操作，其中14天期800亿元，28天期100 亿元；据此计算，单日净回笼300亿元。 此外，今日上海证交所隔夜质押式回购利率盘中一度最高飙升至27.5%，主要是由于交 易所回购实行的是T+1交收制度，因此今日的隔夜回购实际使用天数可达10天。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.2766 2.3002 -2.36 七天 2.7171 2.6233 9.38 14天 3.1270 2.9267 20.03 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 19.8300 2.6250 1720.50 七天 3.6650 5.0000 -133.50 14天 2.4100 3.2000 -79.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.3000 2.3000 0.00 > 七天 2.8500 2.6000 25.00 14天 3.3000 3.2000 10.00 Shibor 其中:隔夜 2.1880 2.1780 1.00 七天 2.4870 2.4760 1.10 三个月 2.8015 2.8015 0.00 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 杨淑祯)