《分析师观点》台湾央行一如预期维持利率不变，料下季仍将按兵不动

路透台北9月29日 - 台湾央行周四召开第三季理监事会议，决议维持利率不变，中止此前连续四季的降息循环。

央行并称，通膨展望温和，将持续维持宽松金融情势；维持利率不变有助于物价与金融稳定。

路透此前对15名分析师的调查结果显示，九家预估央行将维持利率不变，但其中也有五家估将继续降息半码(0.125个百分点)，另一家则估升息半码至1.50%。

台湾官方8月中将今年经济成长率预估上修至1.22%(原估为成长1.06%)、通膨率上修至1.12%(原估为成长1.09%)。主计总处称，因上半年消费与出口略优于预期所致。

**市场评论**

--国泰金控总经分析师 陈钦奇：

央行维持利率不变正符合我们预期，但利率政策不致反转走升，料下季央行仍会持续按兵不动，在两种情况下央行才会升息，第一是美国年底升息且连续升息两次，第二则台湾经济复苏到一定程度且通膨持续走高，预期台湾央行最快明年三月才有升息可能。

--富兰克林华美投信总经分析师 褚国廷：

此次央行决议暂缓升息一如我们预期，但马上反转机率不高，因为台湾经济还没有条件支撑央行转而升息，除非两岸关系改善，以及美国复苏力道优于预期且升息步调快于预期，才能提供央行升息的条件，若排除其他因素，单就总经层面来看，明年第二季总体经济状况会好一点，才会提供央行升息条件。

**市场反应**

--央行决议在台湾汇市收盘后公布，台币兑美元 收高7.6分，报31.356。

--台湾加权股价指数 收涨0.83%，至9,270.9点。

--指标10年期公债105/11期殖利率 收跌0.45基点至0.7210%

**相关连结**

相关资讯可点选台湾央行网站，网址为(www.cbc.gov.tw/)

**背景资料**

--台湾央行总裁彭淮南出席立法院财委会备询，周一甫出炉的书面业务报告称，台湾因内需动能不足，经济仍难明显成长，通膨展望温和；相较其他国家台湾长短期名目利率大多维持相对低点，有利企业筹资。

--台湾8月外销订单金额较上年同期升8.3%，不但远优于市场预估的成长0.99%，更创下22个月高位。分析师认为，因经济好转的讯号更明确了，因此9月台湾央行降息的可能性较低。

--台湾8月出口金额较上年同期升1.0%。该数据优于预期的年增0.40%，为连续第二个月成长。财政部官员并称，未来出口年变动率上升趋势确立。 (完)