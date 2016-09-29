中国汇市：人民币早盘微幅走升，大行出手推动市场波动向6.67靠近

* 人民币早盘微幅走升，成交狭窄

* 长假前市场波动较小

* 入篮SDR对汇市料影响不大

* 大行提供外汇流动性，市场回稳至6.67附近

路透北京9月29日 - 人民币兑美元即期 周四早盘微幅走升，而中间价连续第二天走弱。交易员称，国庆长假临近，尽管客盘购汇略占上风，但今日大行维稳的力度和强度都不小，显示监管层维稳决心，市场对此心领神会，维持窄幅波动。

他们并指出，昨天客盘放量购汇推动人民币趋弱，但今日大行在市场提供外汇流动性，令人民币汇价波动区间回到6.67附近。对于即将到来的10月人民币正式加入SDR（特别提款权），市场料不会对人民币汇价有太大扰动。

“今天是大行的天下，开盘后砸了不少美金，人民币小升，...节前应该波动不大了，央妈态度很明确。”一外资行交易员称。

北京时间12:01，人民币兑美元 即期报6.6699元,上日收报6.6712元，夜盘终报6.675元。今日人民币兑美元中间价 报6.67元，上日中间价为6.6681元。人民币兑美元即期成交额 为138.1亿美元，上日半日为133.84亿美元。

另有一中资行交易员亦表示，节前人民币汇价大动的可能性比较小，加入SDR前后不可能有太大的变化，市场维稳是主基调，“现在就等着放长假了，报价行也少了，有的出来倒倒量，主要还是稳定为主。”

尽管市场窄幅波动，但资本项目开放给市场以更多期待。中国央行上海总部副主任张新撰文称，上海自贸区将以建成上海国际金融中心为目标，推动新一轮上海自贸区金融改革；以继续落实上海“金改40条”为重点，逐步提高资本项下各项目的可兑换程度，率先实现人民币资本项目可兑换。

中国人民大学重阳高级研究员魏本华周三称，在汇率改革方面，人民币汇率每日2%的波幅虽然给市场提供了调整空间，但有时候仍显得相对窄一些，可以在条件适合的时候考虑进一步扩大波幅，并建议逐渐在外汇交易中心的货币篮子中增加一些与中国贸易比较密切的其他货币品种。

全球汇市方面，商品货币周四持坚，此前石油输出国组织(OPEC)于2008年以来首次同意小幅减产，提振油价大涨。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.83元, 上日尾盘为6.822元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.681元, 上一交易日尾盘报6.6824元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6704，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4917、6.5849和8.6912。