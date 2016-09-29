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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 12:34 BJT

澳新汇市：澳新货币兑美元上涨，因OPEC同意减产后油价走扬

澳元兑美元过去几个月中曾数度升破0.77，但却没能站稳其上。

澳元本周迄今上涨约1%，月线也有望上涨，但交易员认为未来涨幅有限。

“我们认为澳元进一步上档将受限，除非大宗商品市场明显上攻，或者澳洲央行暗示其下一次政策动作是升息才会有所突破。”澳新银行研究报告称。

“我们认为澳洲央行转至紧缩政策还有很长一段路要走。”

新西兰元兑美元 上涨至0.7272美元，脱离低点0.7234，走势与其他商品货币相符。

交易员称，油价反弹可能令做空新西兰元兑加元 颇具吸引力，尤其是新西兰元兑加元已触及34年高点。(完)

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