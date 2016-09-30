台湾货币市场：9月30日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月30日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期511.5亿台币亿台币。 --100甲9期5息8.75亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --法商法国兴业银行发行30年期美元计价债券，金额共3.1亿美元。 --------------------------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： --央行存单到期 5,174.5亿台币。 10/03 5,174.5亿台币 --公债还本与付息共6.75亿台币。 10/2 103甲14期2息 6.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)