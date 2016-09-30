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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：9月30日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月30日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期511.5亿台币亿台币。 
    --100甲9期5息8.75亿台币。

    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。
    --法商法国兴业银行发行30年期美元计价债券，金额共3.1亿美元。

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    本提存期   
     
     宽松因素：
    --央行存单到期 5,174.5亿台币。   
          10/03                    5,174.5亿台币
 
    --公债还本与付息共6.75亿台币。      
          10/2     103甲14期2息           6.75亿台币
    
    --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素：    
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)     

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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