印尼经济：国会预算委员会通过2017年经济成长目标为5.1%

路透雅加达9月29日 - 印尼国会一预算委员会周四与政府达成协议，将2017年经济成长目标设定为5.1%，低于起初提议的5.3%。

预算委员会及印尼财政部长英卓华也就其他2017年岁收目标假设达成共识，包括通胀率为4%，卢比兑美元 汇率为13,300卢比。

尽管其所制定的成长目标略微下滑，委员会主席Kahar Muzakir表示，2017年岁收目标为1,750.3万亿(兆)卢比(1,350.5亿美元)，高于总统佐科-维多多(Joko Widodo)提出的1,737.6万亿。

英卓华先前曾表示，2017年的目标较政府今年岁收预估高出约13%，当中包括税负大赦相关收入。

预算委员会及政府设定2017年预算赤字目标为相当于国内生产总值(GDP)的2.41%，赤字规模将取决于委员会进一步批准的国家支出水准。