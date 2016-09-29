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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 13:19 BJT

泰国经济：仍预计2016年GDP增长3.3%，归功于政府支出--财政部

路透曼谷9月29日 - 泰国财政部一位资深官员周四称，仍预计该国经济今年增长3.3%，7-9月当季料按年增长3.5%，归功于政府支出。

财政部财政政策办公室负责人Krisada Chinavicharana对记者说，尽管受出口下降拖累，但经济今年稍晚将获得高额政府支出的支撑。

他表示，财政部仍预计出口在2016年连续第四年萎缩，下滑幅度料为1.9%。出口占泰国国内生产总值(GDP)总量的逾三分之二。

由于国内外需求疲弱，泰国政府已加快支出并加强投资，以重振经济活力。

泰国经济4-6月当季较前季增长0.8%，较上年同期增长3.5%。去年全年增长2.8%。(完)

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