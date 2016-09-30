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市场报道 | 2016年 9月 30日 星期五 08:11 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月30日-10月7日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
    
    9月26日当周
    
    9月30日(五)
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)               7月      +0.3%        +0.6%
    1230 加拿大工业产品价格(较前月)            　　    8月      +0.1%        +0.2% 
                           (较上年同期)                           --         -1.3%
               原材料价格(较前月)                                 --         -2.7% 
                         (较上年同期)                             --         -5.7%
    1230 美国实质个人支出(较前月)                      8月        --         +0.3%
             个人所得(较前月)                                   +0.2%        +0.4% 
             经调整后的个人支出(较前月)                         +0.1%        +0.3% 
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)              +0.2%        +0.1%
                                      (较上年同期)                --         +1.6% 
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                    --          持平 
                                  (较上年同期)                    --         +0.8%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                 9月       52.0         51.5
    1400 美国密西根大学消费者信心指数               9月终值      90.0         89.8 
                             现况指数                           104.0        103.5 
                             预期指数                            81.0         81.1
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值             8月        --         +0.8% 
    
    10月3日当周
    
    10月3日(一)
    1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                9月        --          51.1
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        9月终值       --          51.4
    1400 美国建筑支出(较前月)                          8月      -0.2%         持平
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数               9月       50.5         49.4
                              投入物价分项指数                    --          53.0
                              就业分项指数                        --          48.3
                              新订单分项指数                      --          49.1
    1730 美国汽车销量年率(万辆)                        9月      1,710        1,698
    
    10月4日(二)
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数        9月        --         719.9
    
    10月5日(三)
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                 9月   增加16.5     增加17.7
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                        8月        --      逆差24.9
               出口(亿加元)                                       --           427 
               进口(亿加元)                                       --         451.9 
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                      8月    逆差414      逆差395
    1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)        9月终值       --          51.9
                   综合PMI                                        --          52.0
    1400 美国工厂订单(较前月)                          8月      -0.4%        +1.9%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                           --         +0.2%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)           8月修正值       --          持平
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         --         -0.4%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --         -1.0%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --         +0.6%
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI              9月       53.0         51.4
                              企业活动指数                        --          51.8
                                  就业指数                        --          50.7
                                新订单指数                        --          51.4
                                  价格指数                        --          51.8
    
    10月6日(四)
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)            9月        --        32,188
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                        8月        --         +0.8%
    
    10月7日(五)
    1230 美国非农就业岗位(万人)                        9月   增加17.6     增加15.1
             民间就业岗位(万人)                              增加16.8     增加12.6
             制造业就业岗位(万人)                          　 减少0.1      减少1.4
             政府部门就业岗位(万人)                               --       增加2.5
             失业率                                              4.9%         4.9%
             平均时薪(较前月)                                   +0.2%        +0.1%
             每周平均工时                                        34.4         34.3
             劳动力就业参与率                                     --         62.8%
    1230 加拿大就业岗位变动(万个)                      9月        --      增加2.62
               失业率                                             --          7.0%
               就业参与率                                         --        65.50%
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)               8月修正值      持平        -0.1%
             趸售销售(较前月)                          8月        --         -0.4%
    1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                 9月        --          53.8
                   经季节调整PMI                                  --          52.3
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                        8月    增加175    增加177.1
    (完)
    
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞；审校 龚芳)

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