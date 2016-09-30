美国与加拿大经济指标预测--9月30日-10月7日****

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月26日当周 9月30日(五) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 7月 +0.3% +0.6% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 8月 +0.1% +0.2% (较上年同期) -- -1.3% 原材料价格(较前月) -- -2.7% (较上年同期) -- -5.7% 1230 美国实质个人支出(较前月) 8月 -- +0.3% 个人所得(较前月) +0.2% +0.4% 经调整后的个人支出(较前月) +0.1% +0.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) -- +1.6% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 52.0 51.5 1400 美国密西根大学消费者信心指数 9月终值 90.0 89.8 现况指数 104.0 103.5 预期指数 81.0 81.1 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 8月 -- +0.8% 10月3日当周 10月3日(一) 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 9月 -- 51.1 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 51.4 1400 美国建筑支出(较前月) 8月 -0.2% 持平 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 50.5 49.4 投入物价分项指数 -- 53.0 就业分项指数 -- 48.3 新订单分项指数 -- 49.1 1730 美国汽车销量年率(万辆) 9月 1,710 1,698 10月4日(二) 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 9月 -- 719.9 10月5日(三) 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 9月 增加16.5 增加17.7 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 -- 逆差24.9 出口(亿加元) -- 427 进口(亿加元) -- 451.9 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差414 逆差395 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 51.9 综合PMI -- 52.0 1400 美国工厂订单(较前月) 8月 -0.4% +1.9% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.2% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 8月修正值 -- 持平 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.4% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.6% 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 9月 53.0 51.4 企业活动指数 -- 51.8 就业指数 -- 50.7 新订单指数 -- 51.4 价格指数 -- 51.8 10月6日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 9月 -- 32,188 1230 加拿大建筑许可(较前月) 8月 -- +0.8% 10月7日(五) 1230 美国非农就业岗位(万人) 9月 增加17.6 增加15.1 民间就业岗位(万人) 增加16.8 增加12.6 制造业就业岗位(万人) 减少0.1 减少1.4 政府部门就业岗位(万人) -- 增加2.5 失业率 4.9% 4.9% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.1% 每周平均工时 34.4 34.3 劳动力就业参与率 -- 62.8% 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 9月 -- 增加2.62 失业率 -- 7.0% 就业参与率 -- 65.50% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 8月修正值 持平 -0.1% 趸售销售(较前月) 8月 -- -0.4% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 53.8 经季节调整PMI -- 52.3 1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加175 增加177.1 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍