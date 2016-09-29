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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 13:52 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：股市上涨日圆疲软

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* 美元/日圆上涨0.85%，欧元/日圆上涨1%，澳元/美元跌0.09%，新西兰元/美元涨0.12%

* 美元/马币跌0.48%，美元/印度卢比上涨0.11%，美元/坡元涨 0.26%，美元/人民币跌0.07%

* 日经指数上涨1.67%，沪综指涨0.48%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.79%。美国原油上涨0.15%。美国10年期公债收益率报1.5874%

* 美联储官员的最大分歧：经济是过热抑或一成不变

* OPEC面对低油价压力同意小幅减产，为2008年以来首次 (完) (编译 张若琪 审校 张明钧)

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