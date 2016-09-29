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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 17:21 BJT

台湾数据：8月景气对策信号续呈绿灯，景气逐渐回稳--国发会

路透台北9月29日 - 台湾国家发展委员会周四称，8月景气对策信号续呈绿灯，综合判断分数较上月增加2分至25分。景气领先、同时指标均维持上升走势，显示景气逐渐回稳。

展望未来，国发会表示，行动装置新品拉货效应与新兴科技应用产品发展带动下，出口情势可望持续改善，惟世界经济成长持续平疲，美国升息动向、美国总统大选、全球反自由贸易趋势等风险因素仍须密切关注。

国发会指出，半导体业者持续扩充先进制程投资，及政府加速执行公共建设、激励民间投资，可望挹注投资；加以适逢年底传统促销旺季与新品接续上市，有助于民间消费成长，惟就业、薪资增长动能疲弱、消费者信心略偏保守等因素须审慎看待。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 董永年; 审校 林高丽)

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