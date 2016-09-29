台湾股市：收涨续呈高档震荡，受惠于国际股市齐扬及摩台指拉高结算

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透台北9月29日 - 台湾股市周四收高。分析师指出，随着美国总统大选紧张选情的不安情绪降温，美股上涨带动台股随亚股全面齐扬，且今日9月摩台指 结算也助涨大盘，短线台股料续在五日线9,243点附近维持高档整理格局。
台湾加权股价指数 收涨0.83%，至9,270.90点；今日成交初值 为878.81亿台币，上交易日修正后为557.28亿。
日盛投顾协理钟国忠称，受惠于摩台指拉高结算及季底作帐行情等双重利多，台股表现亮丽，加上周二、周三台湾金融市场因台风休市期间国际股市收扬，今日台股开市也略带补涨意味，终场收涨逼近9,300点关口。
〞央行降与不降，利率波动都不大，台股不会有太大变化，市场比较关心FED升息时点。〞他说。同时他并预估近期台股可望维持目前的高档震荡态势，明日主要区间落在9,250-9,335点。
稍后央行将召开第三季理监事会，兆丰投顾指出，央行利率决策对台股影响极为有限，目前台股表现主要与国际股市连动，而美国总统大选首轮电视辩论过后，美股回稳走高带动台股今日补涨，且有摩台指拉高结算，惟量能增幅不足难以支撑指数有效站上9,300点。
本地时间13:35，亚洲主要股市全面走高，MSCI亚太明晟指数 涨0.8%。(完)
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