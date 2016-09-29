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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 14:13 BJT

日本股市：日经指数收高1.4%，因日圆走软及OPEC意外达成减产协议

路透东京9月29日 - 日本日经指数周四涨逾1%，因石油输出国组织(OPEC)意外达成减产协议后，日圆走软及油价上涨令投资者欢欣鼓舞。

日经指数 收高1.4%或228.31点至16,693.71点。

美元兑日圆 和欧元兑日圆 各上涨约0.9%。

东证股价指数 收高0.9%至1,343.25点；JPX-日经400指数 涨1%至12,024.04点。(完)

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