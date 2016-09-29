新兴汇市：多数亚币回落，市场对OPEC减产协议疑虑渐起

纽约期市：可可升至五周高位，因投机性买盘和科特迪瓦动荡局势

路透纽约/伦敦5月12日 - 纽约可可期货周五跳升至五周高位，因有大量空头回补买盘，及技术面走强，录得2012年以来的最强周度表现，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)局势再次发生动荡也给市场带来支撑。