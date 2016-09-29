新兴汇市：多数亚币回落，市场对OPEC减产协议疑虑渐起

《全球汇市》美元下滑，此前美国公布的通胀和零售销售数据逊于预期
路透纽约5月12日 - 美元周五下滑，兑日圆从昨日触及的约两个月高位回落，兑欧元走软，此前美国公布的数据逊于预期，令投资人质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会采用鹰派立场直至年底。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 101.61 100.70 -0.90 +18.39 120.30 坡元 1.3636 1.3592 -0.32 +3.95 1.4175 台币 31.375 31.432 +0.18 +5.39 33.066 韩元 1097.49 1096.80 -0.06 +7.06 1174.95 泰铢 34.64 34.61 -0.09 +3.98 36.02 菲律宾披索 48.35 48.25 -0.21 -3.00 46.90 印尼卢比 12970.00 12945.00 -0.19 +6.28 13785.00 印度卢比 66.57 66.46 -0.16 -0.63 66.15 马币 4.1210 4.1360 +0.36 +4.10 4.2900 人民币 6.6702 6.6750 +0.07 -2.67 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 孙茉莉/王颖/汪红英/蔡美珍/李春喜/刘秀红)
路透纽约5月12日 - 美元周五下滑，兑日圆从昨日触及的约两个月高位回落，兑欧元走软，此前美国公布的数据逊于预期，令投资人质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会采用鹰派立场直至年底。
路透纽约/伦敦5月12日 - 纽约可可期货周五跳升至五周高位，因有大量空头回补买盘，及技术面走强，录得2012年以来的最强周度表现，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)局势再次发生动荡也给市场带来支撑。
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