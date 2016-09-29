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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 14:39 BJT

新兴汇市：多数亚币回落，市场对OPEC减产协议疑虑渐起

亚洲     当日  今年以来   2015年
                         最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            101.61    100.70   -0.90  +18.39    120.30
    坡元            1.3636    1.3592   -0.32   +3.95    1.4175
    台币          31.375    31.432   +0.18   +5.39    33.066
    韩元           1097.49   1096.80   -0.06   +7.06   1174.95
    泰铢             34.64     34.61   -0.09   +3.98     36.02
    菲律宾披索       48.35     48.25   -0.21   -3.00     46.90
    印尼卢比      12970.00  12945.00   -0.19   +6.28  13785.00
    印度卢比       66.57     66.46   -0.16   -0.63     66.15
    马币            4.1210    4.1360   +0.36   +4.10    4.2900
    人民币          6.6702    6.6750   +0.07   -2.67    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译/审校 孙茉莉/王颖/汪红英/蔡美珍/李春喜/刘秀红)
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