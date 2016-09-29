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市场报道 | 2016年 9月 29日 星期四 14:34 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元仍在云区底部略下方面临卖压

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* 由于预期英镑兑美元将恢复空头走势，建议在1.3075作空英镑

* 英镑跌至7月创下的年内低点1.2798的可能性增强

* 日线云区较厚，横跨1.3094-1.3910区间，令英镑趋于向下

* 转换线和基准线呈偏空排列，巩固了利空倾向

* 技术图 tmsnrt.rs/2d6Bc71

(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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