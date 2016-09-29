《路透晚报》--9月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济:外贸形势仍严峻，实现全年外贸回稳目标仍需努力--商务部官员

中国商务部长助理张骥表示，中国外贸形势依然严峻，外贸不确定不稳定因素较多，外需低迷，实现全年外贸回稳目标仍需付出努力。

--台湾央行：决议维持利率不变，中止连四季的降息循环

台湾央行周四召开第三季理监事会议，决议维持利率不变，中止此前连续四季的降息循环。央行并称，通膨展望温和，将持续维持宽松金融情势。维持利率不变有助于物价与金融稳定。

--中国政策：普惠金融发展专项资金管理办法发布，可用于PPP项目以奖代补

中国财政部发布普惠金融发展专项资金管理办法，明确其使用方向包括县域金融机构涉农贷款增量奖励、农村金融机构定向费用补贴、创业担保贷款贴息及奖补、政府和社会资本合作（PPP）项目以奖代补等四个。

--中国经济：正处于周期性低谷，应用周期性观点看待经济波动--专家

中国经济体制改革研究会国民经济研究所所长樊纲日前表示，应用周期性观点看待中国经济波动，中国近期出现民间投资下滑现象，一个重要原因是经济正处于周期性低谷。

--中美关系：美国称调查更多中国企业，因违反制裁朝鲜规定

美国一高级官员称，美国正对涉嫌违反对朝鲜(北韩)制裁规定的一些中国企业进行调查，并称中国银行业者和企业应当明白，与朝鲜做交易是“危险的”。

--全球贸易：中国初裁对进口自美国的干玉米酒糟征收反补贴税

中国商务部公布初裁结果，将对进口自美国的动物饲料成分干玉米酒糟(DDGS)实施10-10.7%的反补贴税。

--中国房地产：江苏昆山市出台限购收紧调控，济南提高土地拍卖条件

中国热点城市陆续出台政策抑制楼市过快上涨，继南京、杭州等地之后，江苏省昆山市成为首个出台限购政策的三四线城市，山东省会济南市尚未限购限贷，但周三提高了土地拍卖的门槛。

--香港房地产：政府10-12月供地可建4,600个住宅，首三季度供应达全年目标87%

香港政府周三宣布，2016/17财政年度第三季度将推出五幅住宅土地招标出售，连港铁的发展项目，可建私人住宅单位共4,600个，连同首两季度已推出的土地，本财年首三季总供应量达1.57万个，达全年目标约87%。

--香港房地产：两大物业代理联手财务机构推出高成数按揭计划，市场竞争升温

香港住宅楼价回升，买家入市意欲渐增，银行间的按揭贷款业务竞争渐激烈。两家本地最大物业代理行周三亦分别宣布联手财务机构，推出高成数按揭计划，最高可提供九成按揭，冀在市场分一杯羹。

【金融】

--中国金融：上海自贸区将再推改革，率先实现资本项目可兑换--央行官员

中国央行上海总部副主任张新撰文称，上海自贸区将以建成上海国际金融中心为目标，推动新一轮上海自贸区金融改革；以继续落实上海“金改40条”为重点，逐步提高资本项下各项目的可兑换程度，率先实现人民币资本项目可兑换。

--中国金融：国开行将重点推动国开债新券老券置换与做市机制

继本月稍早推出首批国开债指数基金之后，中国政策性银行--国家开发银行资金局局长王中表示，国开行下一步将重点推动国开债的新券与老券置换、国开债做市机制这两个项目；相关方案正在研究，预计很快会取得重要进展。

--中港个股：工行发行其首单10.77亿元不良资产支持证券，并获超额认购

以市值计中国最大银行--工商银行称，该行在全国银行间市场成功发行了“工元2016年第一期不良资产支持证券（ABS）”，为首批不良ABS试点启动后该行发起的首单不良ABS产品，发行规模为10.77亿元人民币，分为优先档和次级档两个品种。

--中港个股：建行完成对印尼Windu银行控股权收购，正式进入当地开展业务

以资产计中国第二大银行--建设银行表示，该行昨日完成对印度尼西亚Windu银行MC60%股份的收购，对应收购股份数量共计99.8亿股。但其未透露具体收购金额。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行900亿元逆回购操作，单日净回笼300亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行900亿元人民币逆回购操作，其中14天期800亿元，28天期100亿元；据此计算，单日净回笼300亿元。

--《中国债市每日综述》资金面缓和现券风平浪静，一级配置需求仍不减

中国银行间债市周四现券变动甚微，国债期货亦波幅微弱；偏紧的 资金面趋于缓和，机构节前备付也已接近尾声，节前流动性已无太大压力，不过跨季资金价格还在惯性上涨，回购定盘利率跳涨继续带动IRS（利率互换）小幅走高。资金面方面，银行间市场跨季资金融入需求不减，相关品种利率亦持续攀升；不过主要机构供给已较前两日有明显改善，资金面转暖势头显现。

--新债招标：进出口行10年债收益率3.1230%，20年3.4009%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的一年、10年和20年期固息增发债中标收益率为2.2311%、3.1230%和3.4009%，对应投标倍数为3.90倍、4.64倍和5.95倍。

【外汇】

--中国汇市：中国汇市：人民币收盘放量微升，境内美元长端掉期跌至2个月低点

人民币兑美元即期收盘放量微升，而中间价连续第二天走弱。交易员称，国庆长假临近，尽管客盘购汇略占上风，但今日大行维稳的力度和强度都不小，显示监管层维稳决心，市场对此亦心领神会，维持窄幅波动。

--路透调查：入篮前人民币空头仓位减少，新兴亚币人气改善

路透调查显示，人民币空仓押注减少；该调查是在周二至周四进行的。人民币的入篮预计会吸引更多的人民币需求，不过一些分析师表示，由于全球各国央行已经完成了人民币的购买，因此额外的需求可能有限。

--中国外汇：允许合规企业使用电子单证办理货物贸易外汇收支--外管局

中国国家外汇管理局最新发文指出，允许合规企业使用电子单证办理货物贸易外汇收支，此举旨在促进货物贸易外汇收支便利化，满足外汇指定银行和境内机构办理外汇业务的电子化需求。

--中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数均微跌，CFETS指数续跌至一个月新低

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.13%至94.01；SDR篮子指数微跌至95.05，BIS篮子指数微跌至94.56。

--中国外汇：建议在条件适合时扩波幅，将韩元等加入CFETS货币篮子--专家

中国人民大学重阳高级研究员魏本华周三称，在汇率改革方面，人民币汇率每日2%的波幅虽然给市场提供了调整空间，但有时候仍显得相对窄一些，可以在条件适合的时候考虑进一步扩大波幅，并建议逐渐在外汇交易中心的货币篮子中增加一些与中国贸易比较密切的其他货币品种。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收市小涨，券商股坚挺但投资者观望气氛仍浓

中国股市沪综指周四收市小涨。分析师指出，近日的小涨小跌令大盘方向感不明，市场观望气氛更加浓厚，券商股领涨并未给大盘带来多大波澜，股指今日继续低量窄幅整理。沪综指收报2,998.483点，涨0.36%。全日波幅仅17个点。

--中港证券：港交所将举行测试及演习，为深港通11月中下旬开通作准备

香港交易及结算所（港交所）称，将就深港通举行测试及市场演习，为11月中下旬深港通开通作好准备。

--中国企业：今年来在全球股权融资达1,099亿美元，同比减4.6%--汤森路透

据汤森路透最新统计数据，今年来中国企业在全球股权资本市场的募资总额达1,099亿美元，较上年同期（1,153亿美元）下降4.6%，其中三季度募资总额环比增长164.2%达463亿美元。

--香港个股：光大控股大融城REITs在深圳挂牌，提供私募地产基金退出途径

中国光大集团于香港的金融业务分支--光大控股称，旗下大融城REITs在深圳证券交易所正式挂牌，提供私募地产基金进阶版进出途径。大融城REITs（首誉光控-光控安石大融城资产支持专项计划）是重庆观音桥大融城购物中心为底层资产，并以其未来租金与其他经营收入带来的现金流为还款来源设计的资产证券化产品。

--香港个股：李嘉诚基金会持有中国邮储银行约2.8%已发行股本，将作长线投资

香港首富、长江和记实业主席李嘉诚发出声明称，披露其创办的三个慈善基金会、李嘉诚及长子李泽钜，持有中国邮政储蓄银行1658.HK全部发行股本约2.8%的推定权益(deemed interests)。

--香港个股：复星签约462亿铁路PPP项目，为国内首条民营控股高铁--报载

证券时报报导，中国最大综合性民营企业--复星国际旗下上海复星高科技集团昨日牵头民企与浙江省交通投资集团等正式签订“杭绍台铁路PPP项目合作协议”，总投资规模预计462亿元人民币，标志着国内首条民营资本控股高速铁路正式落地。

--中港个股：中联重科组产业并购基金，把握国资国企改革投资机会

中国大型建筑机械公司--中联重科宣布，拟与内地伙伴合作设立一支规模32.1亿元人民币的产业并购基金，主要投资于产业并购升级、国资国企改革等领域。

--中港个股：中国远洋获阿联酋哈里发港码头特许权，资本开支3.2亿美元